Тен Хаг повторил неудачную серию Сульшера 2019 года

20 сентября «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов проиграл в Мюнхене «Баварии» со счетом 3:4.

Нидерландский наставник «МЮ» Эрик тен Хаг стал первым тренером манкунианцев, начиная с 2019 года, который проиграл три матча подряд во всех турнирах.

Ранее подобная серия была у «Манчестер Юнайтед» при тренере Уле-Гуннар Сульшере в апреле 2019 года. Тогда «красные дьяволы» проиграл поочередно «Барселоне» (0:3), «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» до поражения от «Баварии» проиграл в чемпионате Англии «Арсеналу» (1:3) и «Брайтону» (также 1:3). 23 сентября в АПЛ манкунианцы сыграют на выезде с «Бернли».