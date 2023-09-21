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  4. Тен Хаг повторил неудачную серию Сульшера 2019 года
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 05:31 |
23
0

Тен Хаг повторил неудачную серию Сульшера 2019 года

«Манчестер Юнайтед» проваливает старт сезона

21 сентября 2023, 05:31 |
23
0
Тен Хаг повторил неудачную серию Сульшера 2019 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

20 сентября «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов проиграл в Мюнхене «Баварии» со счетом 3:4.

Нидерландский наставник «МЮ» Эрик тен Хаг стал первым тренером манкунианцев, начиная с 2019 года, который проиграл три матча подряд во всех турнирах.

Ранее подобная серия была у «Манчестер Юнайтед» при тренере Уле-Гуннар Сульшере в апреле 2019 года. Тогда «красные дьяволы» проиграл поочередно «Барселоне» (0:3), «Эвертону» (0:4) и «Ман Сити» (0:2).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» до поражения от «Баварии» проиграл в чемпионате Англии «Арсеналу» (1:3) и «Брайтону» (также 1:3). 23 сентября в АПЛ манкунианцы сыграют на выезде с «Бернли».

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Эрик тен Хаг Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бавария - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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