Томас ТУХЕЛЬ – о матче с МЮ: «Это было немного парадоксально»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал оценку игре 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», в которой его команда добилась победы со счетом 4:3.

«Это было немного парадоксально, потому что второй тайм мы провели лучше, чем первый, но мы проиграли второй и выиграли первый. Сегодняшний результат очень важен для нашей уверенности и развития, но нам еще есть над чем работать.

Мы несем угрозу в каждой игре, создаем моменты в каждой игре, но мы были очень сдержанны в начале матча, и нам повезло, что мы не отстали. Голы помогли нам обрести уверенность в своих силах и сыграться. Пока мы не довольны на 100%, но реакция на трудности сегодня была очень хорошей», – заявил Тухель.

«Бавария» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сыграет 3 октября на выезде с «Копенгагеном».