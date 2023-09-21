Микель АРТЕТА: «Я буду наслаждаться сегодняшним вечером»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку игре против «ПСВ» (4:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Как известно, «канониры» вернулись в чемпионский евротурнира после паузы в шесть лет. «Арсенал» в сезоне-2016/2017 играл в 1/8 финала турнира, а затем не мог пробиться в Лигу чемпионов до сегодняшнего дня.

«Я буду наслаждаться сегодняшним вечером, вернусь домой и устрою хороший поздний ужин с женой. Мои дети будут спать – я уверен, что они смотрели игру. Я буду наслаждаться моментом, радоваться победе, а завтра утром мы начнем думать о «Тоттенхэме».

Я был очень рад за Габи [Жезуса] и за то, как он справился со своим голом. До этого у него была пара моментов, и это то, что нам нужно.

Победа - это самое главное, и мы получили от нее удовольствие. Мы начали действовать на победу с первых минут. Мы хотели атаковать, создавать сопернику проблемы, и, думаю, у нас это получалось. Когда ты делаешь это в Лиге чемпионов, у тебя есть шанс», – заявил Артета.

«Арсенал» во 2-м туре Лиги чемпионов сыграет на выезде 3 октября с «Лансом», который в первой игре турнира поделил очки с «Севильей» (1:1).