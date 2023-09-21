Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги первого тура. Зинченко выиграл, Трубин проиграл

20 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

В центральном матче дня было забито 7 мячей – «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3)

Арсенал разгромил ПСВ (4:0), украинец Александр Зинченко провел за канониров 58 минут, после чего был заменен.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл весь матч за «Бенфику», его команда дома потерпела поражение 0:2 от РБ Зальцбург, причем первый гол украинец пропустил с пенальти.

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🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября

Галатасарай – Копенгаген – 2:2

Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0

– Унион Берлин – 1:0 Арсенал – ПСВ – 4:0

– ПСВ – 4:0 Бавария – Манчестер Юнайтед – 4:3

– Манчестер Юнайтед – 4:3 Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2

– 0:2 Брага – Наполи – 1:2

– 1:2 Реал Сосьедад – Интер – 1:1

Севилья – Ланс – 1:1

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