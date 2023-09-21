Лига чемпионов21 сентября 2023, 00:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:58
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Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги первого тура. Зинченко выиграл, Трубин проиграл
В центральном матче дня было забито 7 мячей – «Бавария» обыграла «МЮ»
21 сентября 2023, 00:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:58
306
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20 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
В центральном матче дня было забито 7 мячей – «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3)
Арсенал разгромил ПСВ (4:0), украинец Александр Зинченко провел за канониров 58 минут, после чего был заменен.
Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл весь матч за «Бенфику», его команда дома потерпела поражение 0:2 от РБ Зальцбург, причем первый гол украинец пропустил с пенальти.
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🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября
- Галатасарай – Копенгаген – 2:2
- Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0
- Арсенал – ПСВ – 4:0
- Бавария – Манчестер Юнайтед – 4:3
- Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2
- Брага – Наполи – 1:2
- Реал Сосьедад – Интер – 1:1
- Севилья – Ланс – 1:1
Турнирные таблицы
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