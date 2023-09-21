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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 00:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:58
306
0

Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги первого тура. Зинченко выиграл, Трубин проиграл

В центральном матче дня было забито 7 мячей – «Бавария» обыграла «МЮ»

21 сентября 2023, 00:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:58
306
0
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги первого тура. Зинченко выиграл, Трубин проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоялись заключительные матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

В центральном матче дня было забито 7 мячей – «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3)

Арсенал разгромил ПСВ (4:0), украинец Александр Зинченко провел за канониров 58 минут, после чего был заменен.

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл весь матч за «Бенфику», его команда дома потерпела поражение 0:2 от РБ Зальцбург, причем первый гол украинец пропустил с пенальти.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 20 сентября

  • Галатасарай – Копенгаген – 2:2
  • Реал Мадрид – Унион Берлин – 1:0
  • Арсенал – ПСВ – 4:0
  • Бавария – Манчестер Юнайтед – 4:3
  • Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2
  • Брага – Наполи – 1:2
  • Реал Сосьедад – Интер – 1:1
  • Севилья – Ланс – 1:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Александр Зинченко Анатолий Трубин Манчестер Юнайтед Севилья Бенфика Наполи Брага Ланс Интер Милан Арсенал Лондон Бавария Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург ПСВ Арсенал - ПСВ Бавария - Манчестер Юнайтед Галатасарай Копенгаген Реал Мадрид Унион Берлин Реал - Унион Берлин
Источник Sport.ua
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