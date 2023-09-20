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Пляжный футбол
20 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:41
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Женская сборная Украины стартует в Евролиге по пляжному футболу

Мужская команда Украины отказалась от участия, бойкотируя сборную беларуси

20 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:41
122
0
Женская сборная Украины стартует в Евролиге по пляжному футболу
beachsoccer.com

20 сентября в итальянском Альгеро началась Евролига 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Соревнования, в которых примет участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Сине-желтые начнут борьбу 21 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира сыграют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.

Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.

Наставник сборной Украины Юрий Клименко: «Наша цель – получить медали Евролиги, и желательно – высшей пробы. Что касается соперников в группе, то жребий для нас был вполне нормальным. Я считаю, что у нас есть все шансы выйти в полуфинал и бороться за медали».

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не будет выступать в Евролиге 2023 из-за участия команды беларуси с национальными символами.

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

  • Группа А: Италия, Чехия, Швеция
  • Группа В: Испания, Англия, Польша
  • Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды

Расписание матчей в группе С

  • 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды
  • 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды
  • 22.09. 17:45. Португалия – Украина

Состав женской сборной Украины

  • Вратарь: Анастасия Терех.
  • Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
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Назван состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Евролигу
Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в Евролиге 2023
Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко
Источник Украинская ассоциация футбола
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