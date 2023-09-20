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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы никогда не прекращаем верить, пока матч не закончится»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 23:29 |
219
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы никогда не прекращаем верить, пока матч не закончится»

Наставник мадридского «Реала» прокомментировал победу против «Унион Берлин»

20 сентября 2023, 23:29 |
219
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы никогда не прекращаем верить, пока матч не закончится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Унион Берлин» (1:0).

«Я исправил несколько вещей в перерыве, сказал ребятам, что нам нужно больше использовать энергию, что соперник допустит ошибку в ходе матча, что и произошло. Во втором тайме мы были гораздо более внимательны к деталям. Мы были очень внимательны к их атакующим игрокам и не дали им ничего создать.

Мы хорошо прессинговали и отбирали мяч, правда, мы могли забить раньше, но важно, чтобы мы умели и забивать поздно. Мы никогда, никогда не перестаем верить, пока матч не закончится.

Беллингем обладает определенным качеством. Это очень важно. Он также имеет немного везения. Этот гол был чуть-чуть похож на матч с «Хетафе», мяч отскочил от соперника и он забил», – сказал Анчелотти.

Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор

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Джуд Беллингем Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Унион Берлин
Источник Sport.ua
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