Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы никогда не прекращаем верить, пока матч не закончится»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Унион Берлин» (1:0).

«Я исправил несколько вещей в перерыве, сказал ребятам, что нам нужно больше использовать энергию, что соперник допустит ошибку в ходе матча, что и произошло. Во втором тайме мы были гораздо более внимательны к деталям. Мы были очень внимательны к их атакующим игрокам и не дали им ничего создать.

Мы хорошо прессинговали и отбирали мяч, правда, мы могли забить раньше, но важно, чтобы мы умели и забивать поздно. Мы никогда, никогда не перестаем верить, пока матч не закончится.

Беллингем обладает определенным качеством. Это очень важно. Он также имеет немного везения. Этот гол был чуть-чуть похож на матч с «Хетафе», мяч отскочил от соперника и он забил», – сказал Анчелотти.

Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор