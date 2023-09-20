До завершения войны. Металлист 1925 не планирует увеличивать бюджет

Андрей Неделин, исполнительный директор клуба УПЛ «Металлист 1925», рассказал о том, что новый владелец Владимир Носов планирует финансировать команду на текущем уровне, но до завершения войны улучшений в этом плане не будет.

«До завершения войны увеличения бюджета ждать не нужно. Говорить об увеличении бюджета неуместно, но текущее финансирование будет на 100%», – сказал Неделин.

Кроме того, Неделин добавил, что менеджмент стремится как можно скорее вернуть клуб в Харьков.