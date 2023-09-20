Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. До завершения войны. Металлист 1925 не планирует увеличивать бюджет
Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:39
347
1

До завершения войны. Металлист 1925 не планирует увеличивать бюджет

Но хочет вернуться в Харьков

20 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:39
347
1
До завершения войны. Металлист 1925 не планирует увеличивать бюджет
ФК Металлист 1925

Андрей Неделин, исполнительный директор клуба УПЛ «Металлист 1925», рассказал о том, что новый владелец Владимир Носов планирует финансировать команду на текущем уровне, но до завершения войны улучшений в этом плане не будет.

«До завершения войны увеличения бюджета ждать не нужно. Говорить об увеличении бюджета неуместно, но текущее финансирование будет на 100%», – сказал Неделин.

Кроме того, Неделин добавил, что менеджмент стремится как можно скорее вернуть клуб в Харьков.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы готовы к матчу против Шахтера»
ЛАВРИНЕНКО: «Физически мы восстановились. Психологически – было тяжело»
Роман ДИДЫК: «Хочется побеждать в каждом матче»
Металлист 1925 Андрей Неделин Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Бокс | 20 сентября 2023, 11:19 13
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»

Британец снова собрался на пенсию

Провал. По гамбургскому счету
Футбол | 20 сентября 2023, 11:27 42
Провал. По гамбургскому счету
Провал. По гамбургскому счету

Валерий Василенко – о стартовом поединке «Шахтера» в группе Лиги чемпионов

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 20.09.2023, 15:20
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Украинцы в ЛЧ. Зинченко и Трубин выйдут в основе Арсенала и Бенфики
Футбол | 20.09.2023, 20:57
Украинцы в ЛЧ. Зинченко и Трубин выйдут в основе Арсенала и Бенфики
Украинцы в ЛЧ. Зинченко и Трубин выйдут в основе Арсенала и Бенфики
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Zdolaemo
До завершения войны у нас останется всего ОДИН КЛУБ ! Потому что остальные в течении 6-12 месяцев обанкротятся ! 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем