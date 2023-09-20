Украина. Премьер лига20 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:39
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До завершения войны. Металлист 1925 не планирует увеличивать бюджет
Но хочет вернуться в Харьков
20 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:39
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Андрей Неделин, исполнительный директор клуба УПЛ «Металлист 1925», рассказал о том, что новый владелец Владимир Носов планирует финансировать команду на текущем уровне, но до завершения войны улучшений в этом плане не будет.
«До завершения войны увеличения бюджета ждать не нужно. Говорить об увеличении бюджета неуместно, но текущее финансирование будет на 100%», – сказал Неделин.
Кроме того, Неделин добавил, что менеджмент стремится как можно скорее вернуть клуб в Харьков.
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