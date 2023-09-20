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Лига конференций
20 сентября 2023, 22:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:53
308
1

ВАНТУХ: «Андердогом всегда быть легче. Можем показать то, чего не ожидают»

Защитник «Зари» принял участие в пресс-конференции перед матчем с «Гентом»

20 сентября 2023, 22:37 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:53
308
1
ВАНТУХ: «Андердогом всегда быть легче. Можем показать то, чего не ожидают»
ФК Заря. Роман Вантух

Защитник «Зари» Роман Вантух принял участие в пресс-конференции перед матчем 1-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента», который пройдет в польском Люблине 21 сентября в 22:00 по Киеву:

«В первую очередь хочу поблагодарить ВСУ, отметить их героизм и мужество, то, как они защищают наш народ. Большая им похвала и спасибо за это. К сожалению, мы не собрали польских журналистов, но польский народ я бы тоже хотел поблагодарить. В столь тяжелое время они протянули руку помощи Украине, встали на сторону добра. А я считаю, что добро всегда побеждает.

Тренерский штаб предоставил нам информацию о сопернике. Мы уже не первый день просматриваем «Гент» и готовимся к матчу. На бумаге «Гент» – фаворит группы, но мы никого не боимся, хотя всех уважаем. Будем играть в свой футбол. Это хорошая возможность для каждого из нас показать свои силы на европейской арене. Постараемся отдать в матче все силы.

Котировки букмекеров? Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий от людей. А когда ты можешь все перевернуть, то в глазах людей будет по-другому выглядеть. Хотя «Гент» – фаворит, но нам нечего терять. Можем показать то, чего от нас не ожидают».

ВИДЕО. Пресс-конференция Кривенцова и Вантуха накануне игры с Гентом

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Гент Заря Луганск пресс-конференция Валерий Кривенцов Роман Вантух Лига конференций Заря - Гент
Источник ФК Заря Луганск
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maxno
Интересно больше получат чем шахтёр или меньше . Больше 2.5 можно смело брать .
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