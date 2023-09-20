КРИВЕНЦОВ: «У Зари в матче с Гентом будет запредельная самоотдача»

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента», который пройдет в польском Люблине 21 сентября в 22:00 по Киеву:

«О сопернике информации у нас достаточно. «Гент» – это один из старейших клубов Бельгии. На 50% команда состоит из легионеров. В команде есть 8 сборников разных стран. Команда играет в атакующий, агрессивный, контактный футбол, несмотря на соперника. У бельгийцев есть структура игры, от которой они не отходят. Поэтому завтра будет очень интересный матч.

На сколько «Заря» готова играть в новый футбол? Трудно об этом говорить. Надеюсь, что ребята все понимают. Учитывая структуру «Гента», мы постараемся немного отойти от нашей схемы и сыграть по-другому. А получится ли – покажет игра. Все ребята – молодцы. Хорошо тренируются и показывают себя профессионалами.

Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, защищающих Украину. Поэтому у команды будет запредельная самоотдача. А с каким счетом завершится матч – покажет только игра. «Гент» – на ходу, команда лидирует в чемпионате Бельгии. Они прошли три раунда квалификации и попала в группу Лиги конференций. Мы всех уважаем, но никого не боимся. «Заря» готова к этому противостоянию».

ВИДЕО. Пресс-конференция Кривенцова и Вантуха накануне игры с Гентом