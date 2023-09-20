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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы готовы к матчу против Шахтера»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 21:30 |
317
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы готовы к матчу против Шахтера»

Наставник «Руха» поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды

20 сентября 2023, 21:30 |
317
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы готовы к матчу против Шахтера»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

«Игра в Черкассах была не лучшей в исполнении «Руха», мы сыграли ее не так, как хотели. После матча у команды были негативные эмоции, но нужно забыть об этом и двигаться дальше, ведь мы должны сделать правильные выводы и настроиться на следующую игру.

Мы больше 4 месяцев не проигрывали, но это вполне нормальный процесс и это рано или поздно случилось бы. К сожалению, это произошло в матче против ЛНЗ при плохой игре, которую команда продемонстрировала. Тренерский штаб акцентирует внимание на том, что футболисты проводят разные тайма в матчах. Пока еще не все получается так, как мы хотели бы. Поэтому нужно продолжать качественно работать и изменять эту тенденцию.

Мы проанализировали наши ошибки и готовы к матчу против «Шахтера». Это лидер украинского футбола, представляющий страну в Лиге Чемпионов. Серьезный соперник, к которому мы готовимся с максимальной концентрацией и ставим перед собой высокие цели в этой игре. У «горняков» достаточно большой ряд запасных, тем более, наша игра в субботу, поэтому у команды будет достаточно времени, чтобы восстановиться», – сказал Пономарев.

Матч 8-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» будет сыгран 23 сентября и начнется в 19:00. Львовская команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футзалу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Таллес Бренер
Источник ФК Рух Львов
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Summertime
Премиальные  от Кривбасса уже известны?)
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