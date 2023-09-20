Билли Джин КИНГ: «Гофф – то, ради чего мы боролись 50 лет»

Одна из основательниц WTA Билли Джин Кинг рассказала семейную историю чемпионки US Open 2023 Коко Гофф

«Она – то, ради чего мы боролись 50 лет. Думаю, что она – большая сила и это у нее от бабушки. Ее бабушка была первой черной девочкой, которая пошла в «белую» школу в Дэлрэй. Когда ты внучка и слышишь эту историю от своей бабушки, которая рассказывает, как она ходила в «белую» школу и была там единственным черным ребенком, то, думаю, она – большая сила. Хочу, чтобы она была счастлива в первую очередь. За ней интересно наблюдать и она – прекрасная спортсменка», – сказала Кинг.

Напомним, что чемпионский титул US Open 2023 стал для Коко Гофф первой победой на мэйджорах в карьере.