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Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:58
849
0

Журналист: «Рудько предлагали более скромным клубам, но те отказались»

Журналист рассказал, что несколько клубов отказались подписывать голкипера летом

20 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 21:58
849
0
Журналист: «Рудько предлагали более скромным клубам, но те отказались»
ФК Шахтер. Артур Рудько

В начале месяца, 2 сентября, стало известно, что 31-летний вратарь Артур Рудько на правах свободного агента перешел из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер».

Как сообщает украинский журналист Виктор Вацко, до перехода в «Шахтер» агенты вратаря предлагали подписать своего клиента другим командам УПЛ, но они отказались.

«В воротах «Шахтера» в матче против «Оболони» дебютировал Артур Рудько. Для меня, честно говоря, это неожиданное подписание. Особенно учитывая то, что насколько мне известно, агенты предлагали его более скромным клубам в Украине, но они отказывались», – сказал журналист.

Как сообщалось ранее, наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен признался, что не рассчитывал так быстро выпускать вратаря в стартовом составе.

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Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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