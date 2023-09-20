Журналист: «Рудько предлагали более скромным клубам, но те отказались»

В начале месяца, 2 сентября, стало известно, что 31-летний вратарь Артур Рудько на правах свободного агента перешел из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер».

Как сообщает украинский журналист Виктор Вацко, до перехода в «Шахтер» агенты вратаря предлагали подписать своего клиента другим командам УПЛ, но они отказались.

«В воротах «Шахтера» в матче против «Оболони» дебютировал Артур Рудько. Для меня, честно говоря, это неожиданное подписание. Особенно учитывая то, что насколько мне известно, агенты предлагали его более скромным клубам в Украине, но они отказывались», – сказал журналист.

Как сообщалось ранее, наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен признался, что не рассчитывал так быстро выпускать вратаря в стартовом составе.