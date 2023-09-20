Рафаэль НАДАЛЬ: «Единственным соперником Алькараса считаю Джоковича»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«До недавнего времени он был первой ракеткой мира. Хоть он очень молод, сейчас его единственным соперником я считаю Новака Джоковича. Он на голову выше остальных. Изнутри тура я чувствую, что, когда он играет, что результат матча в 90% дней зависит от него. Не удивлен тому, что случилось на Уимблдоне», – сказал Надаль.

Напомним, что Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона 2023, отдав в семи матчах всего пять сетов и обыграв в финале Новака Джоковича в своем единственном пятисетовом матче.