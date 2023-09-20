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ATP
20 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:09
269
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Единственным соперником Алькараса считаю Джоковича»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о своем молодом соотечественнике

20 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:09
269
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Единственным соперником Алькараса считаю Джоковича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«До недавнего времени он был первой ракеткой мира. Хоть он очень молод, сейчас его единственным соперником я считаю Новака Джоковича. Он на голову выше остальных. Изнутри тура я чувствую, что, когда он играет, что результат матча в 90% дней зависит от него. Не удивлен тому, что случилось на Уимблдоне», – сказал Надаль.

Напомним, что Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона 2023, отдав в семи матчах всего пять сетов и обыграв в финале Новака Джоковича в своем единственном пятисетовом матче.

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист)
Источник AS
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