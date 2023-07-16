Уимблдон16 июля 2023, 21:52 |
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ВИДЕО. Пятичасовой триллер, 5 сетов! Как Алькарас обыграл Ноле на Уимблдоне
Карлос выиграл второй титул на турнирах Grand Slam
16 июля 2023, 21:52 |
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16 июля состоялся финальный поединок Уимблдона-2023 у мужчина между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и экс-лидером мирового тенниса Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2).
Игра завершилась победой Карлитоса в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Алькарас во второй раз в карьере выиграл турнир серии Grand Slam. В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США.
Для Карлитоса это был 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл шесть титулов.
Хайлайты матча:
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