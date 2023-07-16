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  4. ВИДЕО. Пятичасовой триллер, 5 сетов! Как Алькарас обыграл Ноле на Уимблдоне
Уимблдон
16 июля 2023, 21:52 |
245
0

ВИДЕО. Пятичасовой триллер, 5 сетов! Как Алькарас обыграл Ноле на Уимблдоне

Карлос выиграл второй титул на турнирах Grand Slam

16 июля 2023, 21:52 |
245
0
ВИДЕО. Пятичасовой триллер, 5 сетов! Как Алькарас обыграл Ноле на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 июля состоялся финальный поединок Уимблдона-2023 у мужчина между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и экс-лидером мирового тенниса Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2).

Игра завершилась победой Карлитоса в пяти сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас во второй раз в карьере выиграл турнир серии Grand Slam. В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Для Карлитоса это был 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл шесть титулов.

Хайлайты матча:

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видео Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Источник Sport.ua
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