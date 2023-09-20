Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игра была равная, я доволен командой и дебютантами»

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил поражение 1:3 от «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Была равная игра, учитывая то, что мы показали. В первом тайме мы немного боялись, отдали сопернику возможность забить. Во втором тайме были удары, но забить не удалось. Состав? Многие ребята сыграли по два матча в сборных, а потом еще чемпионат, поэтому мы делаем ротацию, чтобы сохранить силы».

«Я доволен игрой команды, доволен теми, кто дебютировал в Лиге чемпионов. Нужно многое проанализировать, чтобы ошибки не повторились в чемпионате и Лиге чемпионов», – сказал ван Леувен.