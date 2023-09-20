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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игра была равная, я доволен командой и дебютантами»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 19:11 |
451
5

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игра была равная, я доволен командой и дебютантами»

Неудачный дебют тренера в ЛЧ

20 сентября 2023, 19:11 |
451
5
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игра была равная, я доволен командой и дебютантами»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил поражение 1:3 от «Порту» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Была равная игра, учитывая то, что мы показали. В первом тайме мы немного боялись, отдали сопернику возможность забить. Во втором тайме были удары, но забить не удалось. Состав? Многие ребята сыграли по два матча в сборных, а потом еще чемпионат, поэтому мы делаем ротацию, чтобы сохранить силы».

«Я доволен игрой команды, доволен теми, кто дебютировал в Лиге чемпионов. Нужно многое проанализировать, чтобы ошибки не повторились в чемпионате и Лиге чемпионов», – сказал ван Леувен.

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Лига чемпионов Шахтер - Порту
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Саша Денисов
Ну тоді бажаю вам і далі таких "рівних" матчів
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+2
Burevestnik
таки так, не зважаючи на рахунок, гра була рівною, бо берегли сили.           
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+2
Павло
Стендапєр хрєнов... 
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+1
sheva
Бля, команда за тайм відвантажує 3 м'ячі, у другому, думає про наступного суперника, а цей заявляє про рівний матч Так я бачив 2 попередні матчі Порто з командами дна португальської ліги, так вони виглядали на голову сильніші за вас, останні взагалі у 2 таймі знищували Порто.
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0
Виктор Войцеховский
Все верно. Матч равный, любили кротов ровно 
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-1
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