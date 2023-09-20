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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший в истории и тут нечего обсуждать»
ATP
20 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:38
927
5

Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший в истории и тут нечего обсуждать»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о лучшем теннисисте в истории

20 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:38
927
5
Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший в истории и тут нечего обсуждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль рассказал о том, кого считает лучшим теннисистом в истории.

«Верю в то, что числа это числа, а статистика это статистика. В этом смысле думаю, что его цифры лучше моих и это бесспорно. У меня недостаточно большое эго, чтобы пытаться замаскировать реальность. Это правда.

Остальное – вкусы, вдохновение, ощущения, которые один или другой могут передавать, из-за чего кто-то нравится больше, чем другие. Думаю, что с уважением к титулам Джокович лучший в истории и тут нечего обсуждать», – сказал Надаль.

Напомним, что следующий сезон может стать для Рафаэля Надаля прощанием с теннисом.

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Рафаэль Надаль Новак Джокович
Источник AS
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Комментарии 5
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vvm2068
Джокович дуже поважає всіх суперників, завжди віддає належне, коли хто-сь класно зіграє у матчі з ним. Може він не дуже скромний, може й трохи є, але ж він великий. Рафі респект, він великий спортсмен і гарна людина. Браво, маестро!!! Він - кращий в історії на грунті
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+1
Ekvato
Якби і Джокович був таким джентельменом і таким самокритичним, його точно би більше любили. Але его Новака таке велике як у футбольного Роналду. Тому і викликає він у багатьох несприйняття, на відміну від Рафи і Роджера
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+1
T-800
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ как в том фильме (продолжение):
придумал критерий "Х-фактор". 
Голосует условный Сосєдов/Данилко: "ДА" (Австралиан Опен положительная статистика финалов)
Голосуют условная Ёлка/Дубцова: "НЕТ (Ролан Гаррос отрицательная статистика финалов)
Голосуют условные Серёги: "ДА" (Уимблдон проигрывал редко)
РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС ОТ КОНДРАТЮКА: "НЕТ" (а почему? снова отрицательная статистика в финаалах юса)
Итого: недовеличайший
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0
T-800
главное достижение в теннисе - большой шлем (только у Баджа, Литтл Мо, Лейвера дважды, Корт и Граф) за сезон
главные достижения в спорте - это все таки первые места на олимпийских играх
ИТОГО: серб ни одним похвастаться не может
если взять КОМПЛЕКСНО (по 12 бальной шкале):
Сингл. 12/12.
Парный разряд.между тройкой и четвёркой игра (5-8 баллов)
Микст. между тройкой и чётверкой игра за всю карьеру (5-8 баллов) тут и рядом не стоит балканец ни с федалями, ни с Роем (почти 30 мэйджоров во всех разрядах), ни с Ракетой ... ни с Мартинами, ни Граф (у той хоть смешанка была ахиллесовой пятой)
ИТОГО: нет, не отличник ...ну, как Бьорндален в биатлоне (не его фанат и близко)
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-1
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