Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший в истории и тут нечего обсуждать»
Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о лучшем теннисисте в истории
Бывший лидер мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль рассказал о том, кого считает лучшим теннисистом в истории.
«Верю в то, что числа это числа, а статистика это статистика. В этом смысле думаю, что его цифры лучше моих и это бесспорно. У меня недостаточно большое эго, чтобы пытаться замаскировать реальность. Это правда.
Остальное – вкусы, вдохновение, ощущения, которые один или другой могут передавать, из-за чего кто-то нравится больше, чем другие. Думаю, что с уважением к титулам Джокович лучший в истории и тут нечего обсуждать», – сказал Надаль.
Напомним, что следующий сезон может стать для Рафаэля Надаля прощанием с теннисом.
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придумал критерий "Х-фактор".
Голосует условный Сосєдов/Данилко: "ДА" (Австралиан Опен положительная статистика финалов)
Голосуют условная Ёлка/Дубцова: "НЕТ (Ролан Гаррос отрицательная статистика финалов)
Голосуют условные Серёги: "ДА" (Уимблдон проигрывал редко)
РЕШАЮЩИЙ ГОЛОС ОТ КОНДРАТЮКА: "НЕТ" (а почему? снова отрицательная статистика в финаалах юса)
Итого: недовеличайший
главные достижения в спорте - это все таки первые места на олимпийских играх
ИТОГО: серб ни одним похвастаться не может
если взять КОМПЛЕКСНО (по 12 бальной шкале):
Сингл. 12/12.
Парный разряд.между тройкой и четвёркой игра (5-8 баллов)
Микст. между тройкой и чётверкой игра за всю карьеру (5-8 баллов) тут и рядом не стоит балканец ни с федалями, ни с Роем (почти 30 мэйджоров во всех разрядах), ни с Ракетой ... ни с Мартинами, ни Граф (у той хоть смешанка была ахиллесовой пятой)
ИТОГО: нет, не отличник ...ну, как Бьорндален в биатлоне (не его фанат и близко)