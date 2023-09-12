Рафаэль НАДАЛЬ: «Следующий сезон, наверное, будет последним в моей карьере»

Бывший лидер мирового рейтинга и один из самых титулованных теннисистов всех времен Рафаэль Надаль может завершить карьеру в конце следующего сезона.

«Моя цель и задачи – остановиться и дать себе возможность получить удовольствие от следующего сезона, который, наверное, будет последним в моей профессиональной карьере. Это моя идея. Не могу на 100% сказать, что так и будет, но моя мотивация – попрощаться со всеми турнирами, которые были для меня важны», – сказал Надаль.

Напомним, что в нынешнем сезоне в январе Рафаэль Надаль получил травму во время Australian Open и после безуспешных попыток восстановления перенес операцию.