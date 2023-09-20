Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин

Сегодня, 20 сентября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет дебютанта турнира, немецкий «Унион Берлин». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Алаба, Начо, Рюдигер, Лукас Васкес, Тчуамени, Камавинга, Модрич, Беллингем, Хоселу, Родриго

«Унион Берлин»: Рённов, Диогу Лейте, Бонуччи, Дохи, Госенс, Лайдуни, Крал, Тузар, Юранович, Беренс, Бекер