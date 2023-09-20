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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:03
577
3

Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин

Стали известны составы команд

20 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:03
577
3
Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин
ФК Реал Мадрид

Сегодня, 20 сентября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет дебютанта турнира, немецкий «Унион Берлин». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала».

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Алаба, Начо, Рюдигер, Лукас Васкес, Тчуамени, Камавинга, Модрич, Беллингем, Хоселу, Родриго

«Унион Берлин»: Рённов, Диогу Лейте, Бонуччи, Дохи, Госенс, Лайдуни, Крал, Тузар, Юранович, Беренс, Бекер

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Реал Мадрид Лига чемпионов Андрей Лунин стартовые составы Унион Берлин
Источник УЕФА
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KIEWADIM
Да, шо такое. Не доверяют нашему Андрюше. Похожу с Реалом у него "все"
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