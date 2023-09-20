Лига чемпионов20 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:03
577
3
Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин
Стали известны составы команд
20 сентября 2023, 19:02 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:03
577
3
Сегодня, 20 сентября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет дебютанта турнира, немецкий «Унион Берлин». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала».
«Реал»: Кепа Аррисабалага, Алаба, Начо, Рюдигер, Лукас Васкес, Тчуамени, Камавинга, Модрич, Беллингем, Хоселу, Родриго
«Унион Берлин»: Рённов, Диогу Лейте, Бонуччи, Дохи, Госенс, Лайдуни, Крал, Тузар, Юранович, Беренс, Бекер
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Комментарии 3
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Да, шо такое. Не доверяют нашему Андрюше. Похожу с Реалом у него "все"
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