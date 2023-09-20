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  4. ТАЛЛЕС: «Уважаем Шахтер, но сделаем все, чтобы получить хороший результат»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 18:57 |
413
0

ТАЛЛЕС: «Уважаем Шахтер, но сделаем все, чтобы получить хороший результат»

Полузащитник «Руха» поделился мыслями о предстоящем матче против «горняков»

20 сентября 2023, 18:57 |
413
0
ТАЛЛЕС: «Уважаем Шахтер, но сделаем все, чтобы получить хороший результат»
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

Полузащитник «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

«Команда проанализировала игру с ЛНЗ и сделала выводы. Сейчас мы хотим отдать все силы в поединке с «Шахтером». Это очень хорошая команда со своими традициями, которая является одним из лидеров футбола в Украине. Мы с уважением относимся к будущему сопернику, но сделаем все для того, чтобы получить положительный результат.

«Шахтер» – очень техническая команда с хорошей тактической подготовкой. Каждому интересно сыграть против такого соперника, который качественно ведет себя с мячом и играет в симпатичный футбол. Впрочем, как я уже говорил, нас это только сильнее мотивирует, и мы хотим победить.

Команда сейчас подробно изучает сильные и слабые стороны «горняков» и «Рух» попытается воплотить это на поле. Нам нельзя расслабляться, как это, к сожалению, произошло в предыдущей игре. Но это поражение может пойти нам на пользу, ведь теперь мы сконцентрировались еще лучше, чтобы поднять настроение себе и нашим болельщикам», – сказал Таллес Бренер.

Матч 8-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» будет сыгран 23 сентября и начнется в 19:00. Львовская команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата.

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Таллес Бренер Рух Львов Шахтер Донецк Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футзалу
Источник ФК Рух Львов
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