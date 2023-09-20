Стефано ПИОЛИ: «Мы доминировали по всем статьям»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от матча первого тура Лига чемпионов против «Ньюкасла» (ничья 0:0):

«Игру оценить очень легко, потому что мы доминировали по всем статьям, но не использовали некоторые, скажем прямо, легкие голевые возможности. Я очень доволен игрой, мы выполнили то, что заготовили, создали много моментов. Но мы их не реализовали и, следовательно, не открыли счет, а жаль.

Мы превзошли сильного соперника. К сожалению, когда не хватает решимости, даже при хорошем качестве игры рискуешь получить отрицательный результат. Я думал, что Леау попытается порвать сетку вместо того, чтобы пробить пяткой. Также я думал, что Жиру попробует не через себя ударить, а просто головой пробить.

Команда и фанаты заслужили победу, мы можем уходить с высоко поднятой головой. Я благодарю болельщиков, которые аплодировали мне, и понимаю тех, кто меня ругал. Увы, мы не добились того, чего хотели».