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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 17:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:12
1013
6

КОБИН: Не надо делать трагедии, если Шахтер займет в группе последнее место

Экс-игрок «Шахтера» – о матче против «Порту»

20 сентября 2023, 17:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:12
1013
6
КОБИН: Не надо делать трагедии, если Шахтер займет в группе последнее место
ФК Минай. Василий Кобин

В немецком Гамбурге донецкий «Шахтер» на старте группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» из Португалии (1:3).

В беседе с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Василий Кобин рассказал, могли ли «горняки» вчера не уступить:

– Надо быть реалистом: «Порту» сейчас по подбору игроков сильнее «Шахтера». Поэтому следует спокойно отреагировать на вчерашнюю неудачу. Более того, не будет трагедией, если «Шахтер» займет в своей группе четвертое место и не пробьется в еврокубковую весну.

– Однако устроит ли такое развитие событий амбициозное руководство «Шахтера»?
– Сейчас в донецкой команде не только новый главный тренер, но и немало молодежи, которая присоединилась к «Шахтеру» в разное время. Поэтому и уровень подготовки у новобранцев не может быть одинаковым, что негативно влияет на командную игру. А если говорить о легионерах, то им еще нужно время на адаптацию.

А тут еще, как назло, пошли травмы у ведущих исполнителей, дисквалификация того же Бондаренко в чемпионате УПЛ, которая оставила его без игровой практики. Вот почему надо запастись терпением, те футболисты, что есть в «Шахтере» – талантливые, очень перспективные, однако им еще трудно конкурировать со «звездами» «Барселоны» и «Порту» в своей группе Лиги чемпионов. Будем считать, что идет процесс перезагрузки. Даже вчера во втором тайме были быстрые переходы от обороны к наступлению, эффектные забегания, многоходовые комбинации. Думаю, что «горняки» с каждым матчем будут прибавлять.

– Но, с другой стороны, стоило ли в Гамбурге с первых минут действовать в поединке с мобильными и техничными гостями с открытым забралом, что привело к двум пропущенным быстрым голам?
– Тактику на игру выбирает тренер, который отвечает за результат. Значит что-то не сработало. Знаете, мы можем только догадываться почему на поле вышел тот или иной игрок и только главный тренер точно знает в каком состоянии находится его подопечный. Повторяю, что это был выбор Патрика ван Леувена.

– А что скажете о Сикане с его передачей через центральную часть поля, стоившей второго пропущенного мяча?
– В футболе такие передачи никто не запрещал. Та же «Барселона» охотно пользуется пасами поперек. Другое дело – сила передачи и точность. Вот здесь у Сикана произошел досадный сбой. Значит надо больше внимания на тренировках уделять технике.

В Лиге чемпионов надо учитывать каждую мелочь, здесь за такие ошибки сразу наказывают.

Все же, как по мне, эта неудача от «Порту» не должна пугать. Убежден, что игра будет детально проанализирована, будут сделаны правильные выводы и «Шахтер», обогатившись опытом, станет только сильнее.

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Василий Кобин Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Порту инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Vitaly H
теж мені проблема. навіть якщо шахтар зникне з футбольної мапи України ніхто трагедії робити не буде...
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+2
Umidulla Abdurazzokov
Какая трагедия? Это закономерный исход
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+2
Alexx
После такой же передачи Траоре в Барснлоне когда он слелал голевую.в своей штрафной Хави убрал его из команды 
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0
Kamon
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0
zelc006
Головне, участь, а не перемоги! Слава Україні!
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-3
Первый Среди Равных
Не займе.
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-4
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