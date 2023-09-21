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Лига конференций
21 сентября 2023, 00:25 |
749
1

Заря – Гент. Букмекеры уверены в победе буйволов. Забьют ли мужики гол?

21 сентября луганский клуб стартует в Лиге конференций 2023/24

21 сентября 2023, 00:25 |
749
1
Заря – Гент. Букмекеры уверены в победе буйволов. Забьют ли мужики гол?
ФК Заря

21 сентября луганский футбольный клуб «Заря» начнет выступления в Лиге конференций 2023/24.

В первом туре группы В «мужики» сыграют против бельгийской команды «Гент». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают «буйволов» фаворитами встречи. На победу «Гента» можно поставить с коэффициентом 1.48, в то время как котировки на успех украинской команды составляют 8.10. Ничья расценивается в 4.95.

Интересно, что поставить на как минимум один гол «Зари» можно с коэффициентом 1.73.

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Заря Луганск Гент Заря - Гент Лига конференций котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
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Сергей Шевченко
Мужики в ЗСУ и в Кривбасса 
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