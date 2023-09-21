Лига конференций21 сентября 2023, 00:25 |
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Заря – Гент. Букмекеры уверены в победе буйволов. Забьют ли мужики гол?
21 сентября луганский клуб стартует в Лиге конференций 2023/24
21 сентября 2023, 00:25 |
749
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21 сентября луганский футбольный клуб «Заря» начнет выступления в Лиге конференций 2023/24.
В первом туре группы В «мужики» сыграют против бельгийской команды «Гент». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Букмекеры считают «буйволов» фаворитами встречи. На победу «Гента» можно поставить с коэффициентом 1.48, в то время как котировки на успех украинской команды составляют 8.10. Ничья расценивается в 4.95.
Интересно, что поставить на как минимум один гол «Зари» можно с коэффициентом 1.73.
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