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Англия
20 сентября 2023, 15:51 |
359
0

ВИДЕО. Милота дня. Ребенок пришел на пресс-конференцию Клоппа

Мальчик попросил у тренера «Ливерпуля» автограф

20 сентября 2023, 15:51 |
359
0
ВИДЕО. Милота дня. Ребенок пришел на пресс-конференцию Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

На послематчевую пресс-конференцию главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после победы 3:1 над «Вулверхэмптоном» пришел маленький мальчик. Он просил «Можно ли взять у вас автограф?».

Клопп согласился и расписался в блокноте, заявив: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос на пресс-конференции».

После этого мальчик попросил Клоппа расписаться еще и на своей майке «Ливерпуля» с именем Алиссона Беккера. Тренер «Красных» снова согласился: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос на сегодня. Лучше уже не будет».

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Юрген Клопп Ливерпуль видео
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