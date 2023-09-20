ВИДЕО. Милота дня. Ребенок пришел на пресс-конференцию Клоппа
Мальчик попросил у тренера «Ливерпуля» автограф
На послематчевую пресс-конференцию главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после победы 3:1 над «Вулверхэмптоном» пришел маленький мальчик. Он просил «Можно ли взять у вас автограф?».
Клопп согласился и расписался в блокноте, заявив: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос на пресс-конференции».
После этого мальчик попросил Клоппа расписаться еще и на своей майке «Ливерпуля» с именем Алиссона Беккера. Тренер «Красных» снова согласился: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос на сегодня. Лучше уже не будет».
🎙 Minik taraftar: "Bir imzanızı alabilir miyim?"— FutbolArena (@futbolarena) September 18, 2023
🎙 Jurgen Klopp: "Elbette. Ayrıca basın toplantısının en güzel sorusuydu bu. 😊"pic.twitter.com/EWKgaj5Q7I
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