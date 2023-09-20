ВИДЕО. Милота дня. Ребенок пришел на пресс-конференцию Клоппа

На послематчевую пресс-конференцию главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после победы 3:1 над «Вулверхэмптоном» пришел маленький мальчик. Он просил «Можно ли взять у вас автограф?».

Клопп согласился и расписался в блокноте, заявив: «Я на 100% уверен, что это лучший вопрос на пресс-конференции».

После этого мальчик попросил Клоппа расписаться еще и на своей майке «Ливерпуля» с именем Алиссона Беккера. Тренер «Красных» снова согласился: «Это я тоже могу сделать. Второй лучший вопрос на сегодня. Лучше уже не будет».