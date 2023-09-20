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  4. Вратарь Порту: «Обнимаю всех украинцев, мы с вами»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 15:17 |
898
1

Вратарь Порту: «Обнимаю всех украинцев, мы с вами»

Диогу Кошта поддержал Украину после матча с «Шахтером»

20 сентября 2023, 15:17 |
898
1
Вратарь Порту: «Обнимаю всех украинцев, мы с вами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Голкипер «Порту» Диогу Кошта прокомментировал победу 3:1 над «Шахтером» в первом туре Лиги чемпионов 2023/2024:

«Мы достигли лучшего результата, на который рассчитывали – победы. Мы контролировали игру с самого начала. Было прекрасно изменить ход игры на 2:1 после пропущенного гола, это было важно.

Для нас это хороший результат, ведь закончилась только одна игра. Впереди еще много поединков и мы будем продолжать идти вперед.

Соперник забил хороший гол. Это его заслуга. Я постараюсь совершенствоваться, чтобы в следующий раз сделать сейв и спасти команду.

Атмосфера на стадионе была замечательной. Болельщики хотели увидеть прекрасное шоу. Я крепко обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с вами».

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Источник Record.pt
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