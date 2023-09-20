Вратарь Порту: «Обнимаю всех украинцев, мы с вами»

Голкипер «Порту» Диогу Кошта прокомментировал победу 3:1 над «Шахтером» в первом туре Лиги чемпионов 2023/2024:

«Мы достигли лучшего результата, на который рассчитывали – победы. Мы контролировали игру с самого начала. Было прекрасно изменить ход игры на 2:1 после пропущенного гола, это было важно.

Для нас это хороший результат, ведь закончилась только одна игра. Впереди еще много поединков и мы будем продолжать идти вперед.

Соперник забил хороший гол. Это его заслуга. Я постараюсь совершенствоваться, чтобы в следующий раз сделать сейв и спасти команду.

Атмосфера на стадионе была замечательной. Болельщики хотели увидеть прекрасное шоу. Я крепко обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с вами».