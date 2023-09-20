13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?

Наконец-то в европейский футбол вернулась Лига чемпионов. Этот турнир, который был основан в 1955 году под названием Кубок европейских чемпионов и реорганизован в 1992 году в Лигу чемпионов, много десятилетий подряд остается ключевым и, пожалуй, самым любимым для подавляющего большинства почитателей клубного футбола Старого континента.

За 68 лет в КЕЧ/ЛЧ обновилось немало рекордов, но некоторые из них лишь прирастают, так и оставаясь непревзойденными. Среди таковых – количество забитых мячей в отдельно взятом матче одним игроком. По состоянию на текущий момент никто и никогда не забивал в матче КЕЧ/ЛЧ более пяти мячей. А вот по пять (в футболе это обозначается термином «пента-трик») забивали сразу тринадцать разных футболистов. О том, кто они, и когда им удавалось добиться подобного, прямо сейчас и поговорим.

Уве Ульссон

Шведскому нападающему Уве Ульссону удалось стать первым в истории футболистом, который записал на свой счет пять забитых мячей в матче Кубка европейских чемпионов. Произошло это знаменательное событие в сезоне-1959/60, то есть в рамках пятого розыгрыша самого престижного клубного турнира европейского континента. В ответном матче предварительного раунда КЕЧ, в котором Гетеборг играл против Линфилда из Северной Ирландии, Ульссон помог шведской команде разнести в пух и прах оппонента – 6:1. Два мяча форвард провел в первом тайме, а еще три – после перерыва. Эта победа помогла Гетеборгу выйти в первый раунд турнира, ведь в первом матче шведы на выезде проиграли Линфилду со счетом 1:2.

Правда, путь Гетеборга в КЕЧ-1959/60 прекратился уже в первом раунде. Шведская команда вылетела от роттердамской Спарты, с которой обменялась домашними победами (по 3:1), но затем в дополнительном матче все равно проиграла – 1:3.

Уве Ульссон играл за Гетеборг до 1965 года, став одним из лучших бомбардиров в истории этой команды. Затем перебрался в АИК, а карьеру закончил в Стокгольме в 1974-м. Впоследствии на протяжении нескольких лет был играющим тренером Стокгольма, а также работал с юношами в АИКе, но очень скоро забросил это дело. Ныне Ульссону уже 85 лет.

Бент Левквист

Датскому форварду Бенту Левквисту посчастливилось стать вторым игроком, который записал на свой счет пента-трик в Кубке европейских чемпионов. Случилось это также на этапе предварительного раунда в сезоне-1961/62. Датский клуб Б 1913 на этой стадии жребий свел с командой Спора из Люксембурга, которая ныне уже не существует, будучи расформированной в 2005-м.

Б 1913 в обоих поединках разгромил оппонентов – 6:0 на выезде и 9:2 дома, а Левквист стал героем этих матчей. В первом Бент отличился дублем, а вот во втором – пятью голами, четыре из которых забил во втором тайме. Но, как и в случае с Гетеборгом, о котором речь шла выше, Б 1913 завершил свой турнирный путь уже в следующем раунде, когда был просто уничтожен мадридским Реалом по сумме двух матчей – 0:3, 0:9.

Бент Левквист играл за Б 1913 до 1962 года, а затем перебрался во французский Мец. В 1966-м форвард вернулся на родину, став игроком Оденсе, а уже через два года объявил о завершении карьеры. Впоследствии один сезон отработал коучем фарерской команды Б-68, но не преуспел в этом ремесле.

14 апреля 2022 года Бент Левквист скончался в датском Оденсе. Ему было 86 лет.

Жозе Алтафини

Getty Images. Жозе Алтафини

Бразильский форвард Жозе Алтафини является достаточно известной личностью в футболе. В 1958 году он в рядах "селесао" становился чемпионом мира, что помогло ему перебраться в Европу и стать звездой Милана (150 голов в 235 матчах), а также не без успеха поиграть за Наполи и Ювентус.

В предварительном раунде КЕЧ-1962/63 Милану пришлось сыграть против Униона из Люксембурга, который "россонери" попросту уничтожили по сумме двух встреч – 14:0 (8:0, 6:0). В первом поединке, который оказался для итальянцев домашним, Алтафини оформил пента-трик (четыре гола в первом тайме, один – во втором), а в ответной встрече показал себя уже более скромно, забив трижды.

В том сезоне Милану посчастливилось дойти до финала КЕЧ, и обыграть в решающем матче Бенфику со счетом 2:1, причем автором обоих мячей "россонери" стал именно Алтафини. Также Жозе оказался в сезоне-1962/63 лучшим бомбардиром турнира – на его счету оказалось 14 голов.

Карьеру игрока Алтафини завершил в 1980 году в швейцарском Мендризиостаре. Ныне известному экс-форварду сборных Бразилии и Италии 85 лет.

Рэй Кроуфорд

Был в сезоне-1962/63 еще один футболист, который записал на свой счет пента-трик, и тоже на предварительном раунде соревнования. Англичанин Рэй Кроуфорд выступал в те годы за Ипсвич, который разгромил мальтийскую Флориану по сумме двух матчей со счетом 14:1. В первом матче англичане на выезде выиграли 4:1, а Кроуфорд отметился дублем. А в ответной игре Ипсвич не оставил сопернику даже шансов сохранить лицо – 10:0, и пять голов (три – в первом тайме, два – во втором) на счету Кроуфорда.

Уже в первом раунде КЕЧ-1962/63 Ипсвич уступил дорогу Милану. «Россонери» выиграли дома со счетом 3:0, а в ответном матче уступили 1:2. Тогда, к слову, Кроуфорд забил один из мячей, а вот Алтафини среди авторов голов не оказалось в обоих встречах.

Игровую карьеру Кроуфорд завершил в 1971 году в Дурбан Сити из ЮАР. Впоследствии несколько лет работал тренером молодежных команд в разных клубах Англии, но вскоре отошел от дел, сфокусировавшись на написании мемуаров и участии в светских мероприятиях. Ныне Рэю Кроуфорду 87 лет.

Никола Котков

Следующего автора пента-трика почитателям КЕЧ пришлось ждать до сезона-1964/65. Тогда в предварительном раунде турнира софийский Локомотив обыграл шведский Мальме по сумме двух матчей со счетом 8:5. Болгары сперва разгромили соперника на своем поле (8:3), когда пятью голами за них отличился форвард Никола Котков (три мяча – в первом тайме, два – во втором), а уж затем проиграли в ответной встрече на выезде (0:2).

В первом раунде турнира Локомотив снова выдал невероятную перестрелку, уступив венгерскому Вашашу со счетом 7:8 (3:5 – на выезде, 4:3 – дома). Котков отличился дублем в первой игре.

За Локомотив Котков играл до 1969 года. Затем ненадолго перешел в Славию из Софии, а после еще два сезона провел в Левски. В 1971 году Никола погиб вместе со своим товарищем Георгием Аспаруховым в автокатастрофе на перевале Витиня в Балканских горах на пути во Врацы. Автомобиль Альфа Ромео, за рулем которого был Аспарухов, двигаясь на большой скорости по главной дороге, врезался в грузовик. Шансов выжить у обоих футболистов не было…

Флориан Альберт

В КЕЧ-1965/66 героем-автором пента-трика оказался форвард венгерского Ференцвароша Флориан Альберт. Пять мячей этот нападающий отгрузил в ворота исландского Кеблавика на предварительной стадии турнира. Тогда Ференцварош по сумме двух матчей обыграл соперника 13:2 (4:1 – на выезде, 9:1 – дома), а Альберт отличился одним мячом в первой встрече и пятью – во второй, причем четыре гола забил во втором тайме.

В первом раунде Ференцварош обыграл еще и Панатинаикос (0:0, 3:1), а Альберт стал автором одного из мячей своей команды. А вот в четвертьфинале венгры уже без вариантов «сгорели» миланскому Интеру – 0:4, 1:1.

Всю карьеру Альберт провел за Ференцварош, а впоследствии работал тренером юношей этого клуба. 31 октября 2011 года Флориана Альберта не стало в 70 лет. За четыре года до этого домашний стадион Ференцвароша был переименован в честь Флориана Альберта, однако в 2013 году эта арена в Будапеште пошла под снос.

Поль Ван Химст

Уже в сезоне-1966/67 в КЕЧ объявился новый везунчик, который забил пять мячей в одном матче. Им оказался бельгийский форвард Андерлехта Поль Ван Химст, являющийся одной из легенд брюссельского клуба.

14 сентября 1966 года Андерлехт проводил первый матч в рамках первого раунда турнира против финской Хаки, и на выезде одержал победу со счетом 10:1. Ван Химст отличился пятью голами, три из которых забил в первом тайме. В ответной игре бельгийцы выиграли уже куда скромнее – 2:0, а Поль записал на свой счет только один гол. Уже во втором раунде Андерлехт завершил свой путь в турнире, проиграв чешской Дукле (1:4, 1:2), а Ван Химст более не забивал.

Карьеру футболиста Ван Химст завершил в 1977 году в Эндрахте. Впоследствии работал тренером в Андерлехте, с которым выиграл Кубок УЕФА-1982/83 и чемпионат Бельгии-1984/85, а также в Моленбеке и со сборной Бельгии (с 1991 по 1996 годы). Сейчас Ван Химсту 79 лет.

Герд Мюллер

Непревзойденный форвард Баварии и сборной ФРГ Герд Мюллер за свою карьеру выиграл множество трофеев, особняком среди которых стоит, безусловно, триумф на чемпионате мира-1974. Кубок европейских чемпионов Герд с мюнхенцами выигрывал трижды, а лучшим голеадором этого турнира становился четыре раза.

Пять мячей в одном матче Мюллер в ворота соперника Баварии отправил 24 октября 1972 года. Тогда мюнхенцы в первом матче второго раунда КЕЧ на своем поле разбили кипрскую Омонию (9:0), а Герд дважды забил в первом тайме и трижды – во втором. После этого Бавария добралась до четвертьфинала, где проиграла Аяксу (0:4, 2:1).

Герд Мюллер завершил карьеру в 1981 году в США в рядах Форт-Лодердейл Страйкерс. После этого в его жизни настали смутные часы – экс-футболист пристрастился к алкоголю, которым заливал депрессию. На старости Мюллер попал в дом престарелых, страдая болезнью Альцгеймера.

15 августа 2021 года Герд Мюллер скончался. Ему было 75 лет.

Клаудио Сульсер

Швейцарский нападающий Клаудио Сульсер вписал свое имя в историю в сезоне КЕЧ-1978/79. Его Грассхопперс в первом раунде турнира разбил по сумме двух матчей мальтийскую Валетту (13:3). В первом поединке этих команд, который завершился со счетом 8:0, Сульсер отличился пятью голами (четырьмя – во втором тайме), а в ответном (5:3) забил уже лишь однажды, да и то с пенальти.

Грассхопперс во втором раунде сумел обыграть еще и мадридский Реал (1:3, 2:0), а Сульсер стал автором всех трех мячей своей команды в том противостоянии. Но уже в четвертьфинале швейцарцев остановил будущий триумфатор турнира Ноттингем Форест – 1:4, 1:1. Что правда, Клаудио Сульсер с 11 голами в активе все равно стал лучшим голеадором того розыгрыша КЕЧ.

Выступать Сульсер продолжал вплоть до лета 1989 года, когда и принял решение остановиться. Его последней командой в карьере оказался Лугано. Впоследствии Клаудио работал на административных должностях в Грассхопперсе, Лугано и сборной Швейцарии. Ныне ему 67 лет.

Серен Лербю

Датский полузащитник Серен Лербю в сезоне-1979/80 выступал за Аякс, в рядах которого и отгрузил пять мячей в ворота кипрской Омонии. В первом раунде амстердамцы по сумме двух матчей разбили финский ХИК (16:2), а Лербю отличился 3 голами в этих поединках. А вот во втором раунде Серен помог Аяксу уничтожить упоминавшихся киприотов в домашнем матче – 10:0 (три гола датчанин провел в первом тайме), после чего нидерландский полпред позволил себе сгореть в гостях со счетом 0:4.

Аякс в том розыгрыше добрался до полуфинала, где уступил будущему триумфатору Ноттингем Форест (0:2, 1:0). Что касается Лербю, то он с 10 голами в активе стал лучшим бомбардиром КЕЧ-1979/80.

Впоследствии Лербю поиграл за Баварию, Монако и ПСВ. В рядах последнего в 1990 году и завершил карьеру. В сезоне-1991/92 возглавлял Баварию, но успеха на тренерском поприще не добился, и далее решил этим делом не заниматься. Ныне Лербю 65 лет.

Лионель Месси

После Лербю долгие годы никому не удавалось забить пять мячей в матчах Кубка европейских чемпионов, и пришедшей ему на смену Лиги чемпионов. Изменить ситуацию в сезоне-2011/12 смог аргентинский гений современности Лионель Месси. В 1/8 финала турнира Барселона, за которую выступал Лео, не оставила шансов на успех Байеру – 3:1, 7:1. В первом матче не выезде Месси забил немцам один мяч, но в ответном положил Леверкузен на лопатки, оформив пента-трик (два гола – в первом тайме, три – во втором).

Впоследствии Барселоне удалось добраться до полуфинала, где ее остановил будущий триумфатор турнира Челси – 0:1, 2:2. Месси же с 14 голами в активе стал лучшим бомбардиром турнира.

Летом нынешнего года Месси перешел из Пари Сен-Жермен в Интер Майами из США.36-летний аргентинец оформил контракт на 2,5 года.

Луис Адриано

Getty Images. Луис Адриано

Нового героя пришлось ждать не так долго, как Месси. Им оказался форвард Шахтера Луис Адриано, звездный час которого пришелся на поединок групповой стадии против БАТЭ. 21 октября 2014 года «горняки» на выезде разгромили белорусского чемпиона – 7:0, а Луис Адриано оформил пента-трик (четыре гола бразилец провел в первом тайме). Через две недели, 5 ноября, Шахтер и на своем поле уничтожил БАТЭ – 5:0, однако на этот раз бразильский форвард донецкой команды ограничился хет-триком.

Несмотря на восемь мячей, забитых БАТЭ, Луису Адриано так и не удалось стать лучшим снайпером того сезона в ЛЧ. Он с 9 голами в активе занял второе место, пропустив вперед невероятное трио в лице Месси, Неймара и Роналду, каждый из которых отличился по 10 раз. Что касается турнирного пути Шахтера в том сезоне, то он прервался в 1/8 финала, погромом от Баварии (0:0, 0:7).

36-летний Луис Адриано ныне продолжает карьеру, являясь футболистом родного для него Интернасьонала, с которым имеет контракт до конца календарного года.

Эрлинг Холанд

Пока последним игроком в этом списке является норвежский голеадор Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который и ныне продолжает выступать за английский клуб. Он записал в свой актив пять забитых мячей в одном матче в 1/8 финала ЛЧ-2022/23. 14 марта нынешнего года «горожане» в ответном матче этой стадии разбили на своем поле Лейпциг (7:0) после выездной ничьей (1:1), а Холанд оформил пента-трик (три гола – в первом тайме, два – во втором).

Будем ждать новых героев…

Текст: meta.ua/sport