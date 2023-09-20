УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал ряд наиболее резонансных с точки зрения арбитража эпизодов в матчах УПЛ в прошедшем, 7-м туре.

Наибольший резонанс вызвал незасчитанный гол «Александрии» в ворота «Миная» на последних секундах после розыгрыша углового, когда арбитр Александр Шандор дал финальный свисток, не позволив хозяевам завершить голевую атаку.

Риццоли признал судейскую ошибку в данном эпизоде:

«Арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан до середины штрафной, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафной или поля.

В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной площадке (возможно, он ошибочно считал, что вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.

VAR: к сожалению, VAR не имеет никакого права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR)».