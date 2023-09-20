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Украина. Премьер лига
20 сентября 2023, 14:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:31
1105
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УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай

Судья не дал «Александрии» завершить голевую атаку

20 сентября 2023, 14:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 15:31
1105
0
УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Риццоли

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал ряд наиболее резонансных с точки зрения арбитража эпизодов в матчах УПЛ в прошедшем, 7-м туре.

Наибольший резонанс вызвал незасчитанный гол «Александрии» в ворота «Миная» на последних секундах после розыгрыша углового, когда арбитр Александр Шандор дал финальный свисток, не позволив хозяевам завершить голевую атаку.

Риццоли признал судейскую ошибку в данном эпизоде:

«Арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан до середины штрафной, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафной или поля.

В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной площадке (возможно, он ошибочно считал, что вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.

VAR: к сожалению, VAR не имеет никакого права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR)».

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Украинская ассоциация футбола Александрия - Минай Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли
Источник Украинская ассоциация футбола
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