УАФ признала судейскую ошибку в скандальном матче Александрия – Минай
Судья не дал «Александрии» завершить голевую атаку
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал ряд наиболее резонансных с точки зрения арбитража эпизодов в матчах УПЛ в прошедшем, 7-м туре.
Наибольший резонанс вызвал незасчитанный гол «Александрии» в ворота «Миная» на последних секундах после розыгрыша углового, когда арбитр Александр Шандор дал финальный свисток, не позволив хозяевам завершить голевую атаку.
Риццоли признал судейскую ошибку в данном эпизоде:
«Арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан до середины штрафной, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафной или поля.
В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной площадке (возможно, он ошибочно считал, что вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.
VAR: к сожалению, VAR не имеет никакого права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR)».
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