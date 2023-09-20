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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 13:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:58
226
0

Шахтер в матче с Порту оформил сразу несколько «юбилеев»

Украинцы потерпели 30-е поражение от португальцев в еврокубках

20 сентября 2023, 13:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:58
226
0
Шахтер в матче с Порту оформил сразу несколько «юбилеев»
ФК Шахтер

Поражение «Шахтера» от «Порту» (1:3) стало 30-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с португальцами. 21 раз наши команды уступали соперникам из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10 – на своем поле, 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. 13 поражений потерпело «Динамо», 7 – «Шахтер», 5 – «Ворскла», по 2 – «Днепр» и «Заря», 1 «Металлист». В свою очередь 10 побед записала в свой актив «Бенфика», 8 – «Порту», 7 – «Спортинг», 3 – «Боавишта» и 2 – «Брага».

Между тем еще два «юбилея» оформил нам бразильский форвард «Порту» Галену, чей первый гол в ворота «Шахтера» стал 90-м, пропущенным украинцами от португальцев, в том числе 50-м – в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних поражений украинских клубов от португальцев в Лиге (Кубке) чемпионов

Дата

Стадия

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

22.04.1987

1/2

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Порту

1:2

2.

21.03.1990

1/4

Днепр

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Бенфика

0:3

3.

02.10.2007

ГТ

Динамо

Йожеф САБО

Спортинг

1:2

4.

04.12.2007

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика

1:2

5.

22.10.2008

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Спортинг

0:1

6.

05.11.2008

ГТ

Динамо

Юрий СЕМИН

Порту

1:2

7.

23.11.2011

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Порту

0:2

8.

19.10.2016

ГТ

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Бенфика

0:2

9.

17.08.2022

КР4

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика

0:2

10.

19.09.2023

ГТ

Шахтер

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Порту

1:3

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Источник Sport.ua
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