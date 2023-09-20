Шахтер в матче с Порту оформил сразу несколько «юбилеев»
Украинцы потерпели 30-е поражение от португальцев в еврокубках
Поражение «Шахтера» от «Порту» (1:3) стало 30-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с португальцами. 21 раз наши команды уступали соперникам из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10 – на своем поле, 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. 13 поражений потерпело «Динамо», 7 – «Шахтер», 5 – «Ворскла», по 2 – «Днепр» и «Заря», 1 «Металлист». В свою очередь 10 побед записала в свой актив «Бенфика», 8 – «Порту», 7 – «Спортинг», 3 – «Боавишта» и 2 – «Брага».
Между тем еще два «юбилея» оформил нам бразильский форвард «Порту» Галену, чей первый гол в ворота «Шахтера» стал 90-м, пропущенным украинцами от португальцев, в том числе 50-м – в Лиге (Кубке) чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 домашних поражений украинских клубов от португальцев в Лиге (Кубке) чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
22.04.1987
|
1/2
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Порту
|
1:2
|
2.
|
21.03.1990
|
1/4
|
Днепр
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Бенфика
|
0:3
|
3.
|
02.10.2007
|
ГТ
|
Динамо
|
Йожеф САБО
|
Спортинг
|
1:2
|
4.
|
04.12.2007
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика
|
1:2
|
5.
|
22.10.2008
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Спортинг
|
0:1
|
6.
|
05.11.2008
|
ГТ
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
Порту
|
1:2
|
7.
|
23.11.2011
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Порту
|
0:2
|
8.
|
19.10.2016
|
ГТ
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Бенфика
|
0:2
|
9.
|
17.08.2022
|
КР4
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика
|
0:2
|
10.
|
19.09.2023
|
ГТ
|
Шахтер
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Порту
|
1:3
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