Шахтер в матче с Порту оформил сразу несколько «юбилеев»

Поражение «Шахтера» от «Порту» (1:3) стало 30-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с португальцами. 21 раз наши команды уступали соперникам из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10 – на своем поле, 8 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков. 13 поражений потерпело «Динамо», 7 – «Шахтер», 5 – «Ворскла», по 2 – «Днепр» и «Заря», 1 «Металлист». В свою очередь 10 побед записала в свой актив «Бенфика», 8 – «Порту», 7 – «Спортинг», 3 – «Боавишта» и 2 – «Брага».

Между тем еще два «юбилея» оформил нам бразильский форвард «Порту» Галену, чей первый гол в ворота «Шахтера» стал 90-м, пропущенным украинцами от португальцев, в том числе 50-м – в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних поражений украинских клубов от португальцев в Лиге (Кубке) чемпионов