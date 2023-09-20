После 5-матчевой «засухи» украинцы наконец-то забили португальцам
Кевин Келси прервал безголевую серию наших клубов на 462-й минуте
Гол Кевина Келси в матче с «Порту» (1:3) прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Португалии, которая составила в итоге 462 минуты. В четырех предыдущих встречах с португальцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Бенфикой» – 0:0, 0:2, 0:2, 0:3), в одном – «Заря» (с «Брагой» - 0:2).
Последний раз наши забивали португальским клубам 29 октября 2020 года, когда хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня на 90+6-й минуте поразил ворота «Браги» в домашнем матче группового турнира Лиги Европы (1:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
Завершилась
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
688’
|
Италия
|
11.12.2019
|
18.03.2021
|
Шахтер
|
Рома
|
1:2 (д)
|
608’
|
Англия
|
23.10.2018
|
26.11.2019
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
588’
|
Германия
|
13.02.2013
|
25.02.2016
|
Шахтер
|
Шальке
|
3:0 (г)
|
582’
|
Франция
|
09.12.1998
|
01.12.2005
|
Шахтер
|
Ренн
|
1:0 (г)
|
495’
|
Франция
|
14.02.2013
|
11.12.2014
|
Днепр
|
Сент-Этьен
|
1:0 (д)
|
495’
|
Испания
|
01.12.2020
|
03.11.2021
|
Шахтер
|
Реал
|
1:2 (г)
|
462’
|
Португалия
|
10.12.2020
|
19.09.2023
|
Шахтер
|
Порту
|
1:3 (д)
|
432’
|
Бельгия
|
28.11.2013
|
23.04.2015
|
Днепр
|
Брюгге
|
1:0 (д)
|
425’
|
Польша
|
30.08.2007
|
20.08.2014
|
Металлист
|
Рух
|
1:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надеемся, основная команда не возьмет пример
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах