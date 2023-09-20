После 5-матчевой «засухи» украинцы наконец-то забили португальцам

Гол Кевина Келси в матче с «Порту» (1:3) прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Португалии, которая составила в итоге 462 минуты. В четырех предыдущих встречах с португальцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Бенфикой» – 0:0, 0:2, 0:2, 0:3), в одном – «Заря» (с «Брагой» - 0:2).

Последний раз наши забивали португальским клубам 29 октября 2020 года, когда хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня на 90+6-й минуте поразил ворота «Браги» в домашнем матче группового турнира Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны