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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:33
245
0

После 5-матчевой «засухи» украинцы наконец-то забили португальцам

Кевин Келси прервал безголевую серию наших клубов на 462-й минуте

20 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:33
245
0
После 5-матчевой «засухи» украинцы наконец-то забили португальцам
ФК Шахтер. Кевин Келси

Гол Кевина Келси в матче с «Порту» (1:3) прервал безголевую серию украинских клубов в поединках с командами из Португалии, которая составила в итоге 462 минуты. В четырех предыдущих встречах с португальцами на «сухом пайке» оставалось «Динамо» (с «Бенфикой» – 0:0, 0:2, 0:2, 0:3), в одном – «Заря» (с «Брагой» - 0:2).

Последний раз наши забивали португальским клубам 29 октября 2020 года, когда хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня на 90+6-й минуте поразил ворота «Браги» в домашнем матче группового турнира Лиги Европы (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

Завершилась

Клуб

Соперник

Счет

688’

Италия

11.12.2019

18.03.2021

Шахтер

Рома

1:2 (д)

608’

Англия

23.10.2018

26.11.2019

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

588’

Германия

13.02.2013

25.02.2016

Шахтер

Шальке

3:0 (г)

582’

Франция

09.12.1998

01.12.2005

Шахтер

Ренн

1:0 (г)

495’

Франция

14.02.2013

11.12.2014

Днепр

Сент-Этьен

1:0 (д)

495’

Испания

01.12.2020

03.11.2021

Шахтер

Реал

1:2 (г)

462’

Португалия

10.12.2020

19.09.2023

Шахтер

Порту

1:3 (д)

432’

Бельгия

28.11.2013

23.04.2015

Днепр

Брюгге

1:0 (д)

425’

Польша

30.08.2007

20.08.2014

Металлист

Рух

1:0 (д)

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Источник Sport.ua
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