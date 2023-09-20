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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы играли в свой футбол»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 13:43 |
149
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы играли в свой футбол»

Главный тренер «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером»

20 сентября 2023, 13:43 |
149
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы играли в свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (3:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Как вы считаете, благодаря чему «Порту» удалось победить?
– Это была хорошая игра, в которой имели место как положительные, так и отрицательные моменты. Так же как было и в нашей прошлой игре чемпионата Португалии, где мы также взяли три очка. Да, мы имели определенный план, игроки очень хорошо его придерживались – это одна из наших заслуг. Также хочу сказать, что наш соперник тоже действовал очень активно и демонстрировал свою игру. Но, опять же, всегда есть моменты, которые можно улучшать в будущем.

– Можете прокомментировать игру в той части, когда «Шахтер» был достаточно активным?
– Могу сказать в целом, что мы не предусматривали заранее стратегию нашего соперника, а играли в свой футбол. Конечно, «Шахтер» – это очень сильная команда, лидер в Украине и известный клуб, но наша стратегия строилась на том, что мы должны были играть так, как играем всегда, не подстраиваясь под тактику противника, и отталкиваться от собственных действий.

– Относительно тактики. Вы изменили расположение игроков по сравнению с последней встречей с «Эштрелой»? И что было определяющим, чтобы контролировать эту игру?
– Что касается тактики, то здесь все очень просто: в прошлом матче мы играли в три защитника, а сейчас – в четыре. Также были игроки в центре поля, чтобы лучше контролировать ситуацию. Если же мы говорим о каких-то определяющих моментах, которые позволяли вести игру, то это наша тактика 4-4-2, та стратегия, которую мы строим, учитывая индивидуальные качества наших футболистов. Действительно, были определенные важные моменты, которые позволили нам победить, но главное, что мы получили больше удовольствия от нашей игры, чем в некоторых предыдущих матчах.

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Шахтер Донецк пресс-конференция Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту
Источник ФК Шахтер Донецк
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