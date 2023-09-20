Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за Шахтер в еврокубках
Матч против «Порту» юный форвард провел в 19 лет 41 день
Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за «Шахтер» в еврокубках. Матч против «Порту» (1:3) он провел в 19 лет 41 день и на 48 дней превзошел достижение 13-летней давности, принадлежавшее Виллиану.
Между тем Эгиналду стал 15-м игроком горняков, проведшим премьерный поединок в основном турнире Лиги чемпионов в 19 лет. Причем в более юном возрасте дебютировали в ЛЧ только 5 футболистов «Шахтера», а среди легионеров и вовсе один – румын Чиприан Марика.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 30 дней
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
07.12.2004
|
Барселона
|
2:0 (д)
|
18 лет 50 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
Реал
|
3:2 (г)
|
18 лет 153 дня
|
Богдан ВЬЮННИК
|
21.10.2020
|
Реал
|
3:2 (г)
|
18 лет 224 дня
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
18 лет 339 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
14.09.2004
|
Милан
|
0:1 (д)
|
19 лет 41 день
|
ЭГИНАЛДУ
|
19.09.2023
|
Порту
|
1:3 (д)
|
19 лет 54 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
19.09.2023
|
Порту
|
1:3 (д)
|
19 лет 81 день
|
Анатолий ТРУБИН
|
21.10.2020
|
Реал
|
3:2 (г)
|
19 лет 89 дней
|
ВИЛЛИАН
|
06.11.2007
|
Милан
|
0:3 (д)
|
19 лет 97 дней
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
Манчестер Сити
|
0:3 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-голкипер «Шахтера» – о поражении команды от «Порту»
Главные новости за 19 сентября на Sport.ua