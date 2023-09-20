Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за «Шахтер» в еврокубках. Матч против «Порту» (1:3) он провел в 19 лет 41 день и на 48 дней превзошел достижение 13-летней давности, принадлежавшее Виллиану.

Между тем Эгиналду стал 15-м игроком горняков, проведшим премьерный поединок в основном турнире Лиги чемпионов в 19 лет. Причем в более юном возрасте дебютировали в ЛЧ только 5 футболистов «Шахтера», а среди легионеров и вовсе один – румын Чиприан Марика.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов