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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 12:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:06
163
0

Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за Шахтер в еврокубках

Матч против «Порту» юный форвард провел в 19 лет 41 день

20 сентября 2023, 12:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:06
163
0
Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за Шахтер в еврокубках
ФК Шахтер. Эгиналду

Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за «Шахтер» в еврокубках. Матч против «Порту» (1:3) он провел в 19 лет 41 день и на 48 дней превзошел достижение 13-летней давности, принадлежавшее Виллиану.

Между тем Эгиналду стал 15-м игроком горняков, проведшим премьерный поединок в основном турнире Лиги чемпионов в 19 лет. Причем в более юном возрасте дебютировали в ЛЧ только 5 футболистов «Шахтера», а среди легионеров и вовсе один – румын Чиприан Марика.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

07.12.2004

Барселона

2:0 (д)

18 лет 50 дней

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

Реал

3:2 (г)

18 лет 153 дня

Богдан ВЬЮННИК

21.10.2020

Реал

3:2 (г)

18 лет 224 дня

Даниил СИКАН

26.11.2019

Манчестер Сити

1:1 (г)

18 лет 339 дней

Чиприан МАРИКА

14.09.2004

Милан

0:1 (д)

19 лет 41 день

ЭГИНАЛДУ

19.09.2023

Порту

1:3 (д)

19 лет 54 дня

Кевин КЕЛСИ

19.09.2023

Порту

1:3 (д)

19 лет 81 день

Анатолий ТРУБИН

21.10.2020

Реал

3:2 (г)

19 лет 89 дней

ВИЛЛИАН

06.11.2007

Милан

0:3 (д)

19 лет 97 дней

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

Манчестер Сити

0:3 (д)
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Источник Sport.ua
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