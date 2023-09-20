Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 12:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 12:28
1495
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»

Заслуженный тренер Украины – о старте «Шахтера» в Лиге чемпионов

20 сентября 2023, 12:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 12:28
1495
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
ФК Шахтер Донецк

В немецком Гамбурге донецкий «Шахтер» проиграл португальскому «Порту» на старте группового этапа Лиги чемпионов 1:3.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич уточнил, на что может рассчитывать «Шахтер» в отчетной еврокубковой кампании:

- Еще перед матчем с «Порту» я в комментарии одному из ваших коллег сказал, что «горняки» в лучшем случае займут третье место в своей группе. И не потому, что среди оппонентов топовые «Барселона» и «Порту». Просто уровень подготовки футболистов «Шахтера» не позволяет надеяться на большее.

- Во вчерашнем поединке с «Порту» вы заметили в донецкой команде какие-то тактические новинки, домашние заготовки?
- Я не собираюсь анализировать решения своего коллеги из «Шахтера». В конце концов, именно он отвечает за результат. Но ради справедливости следует сказать, что Патрик ван Леувен только в начале пути. Пока же нидерландскому специалисту можно лишь посочувствовать. Ведь наигрывался один состав, а потом пошли травмы, дисквалификации и все пришлось начинать сначала.

Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиги, а детская ошибка Сикана, приведшая ко второму пропущенному мячу, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что это не стоит делать учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем.

- Такие поединки, как с «Порту», свидетельствуют о том, чего ты на самом деле стоишь.
- Согласен. Приходится констатировать, что у «Шахтера» нынешнего образца нет «козырей», которые бы позволяли сопротивляться фаворитам группы – «Барселоне» и «Порту». За исключением разве что вратаря, остальные позиции вызывают беспокойство. Конечно, это все на фоне Лиги чемпионов, потому что в УПЛ этого исполнительского уровня еще хватает, чтобы быть на виду. Но всегда хочется большего.

- И все же, по вчерашней игре, что-то понравилось в действиях «горняков»?
- Какое-то размытое осталось впечатление. Фактически игра была сделана еще в первом тайме и это как раз тот случай, когда футболисты «Шахтера» осознавали, что им не под силу достичь перелома. Да, были 1-2 намека на голевые моменты, но этого явно мало, чтобы спастись от поражения. Вчера в Гамбурге футболисты «Порту» были в роли хозяев и в случае необходимости могли добавить и завершить дело разгромом.

По теме:
Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за Шахтер в еврокубках
Ван Леувен провалил еврокубковую премьеру с Шахтером»
Кевин Келси побил рекорд Тете
Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту инсайд Мирон Маркевич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Футбол | 20 сентября 2023, 00:35 9
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту
Футбол | 20 сентября 2023, 05:30 3
Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту
Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту

Лучшие оценки у горняков получили Дмитрий Ризнык и Александр Зубков

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом
Футбол | 20.09.2023, 10:56
Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом
Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
Футбол | 19.09.2023, 14:28
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
У Шахтера было минимум три реальных голевых момента, после которых мяч летел по воробьям, а Порту использовало все свои на 100%.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
18.09.2023, 10:31 1
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 07:30 1
Волейбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем