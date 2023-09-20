Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»

В немецком Гамбурге донецкий «Шахтер» проиграл португальскому «Порту» на старте группового этапа Лиги чемпионов 1:3.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич уточнил, на что может рассчитывать «Шахтер» в отчетной еврокубковой кампании:

- Еще перед матчем с «Порту» я в комментарии одному из ваших коллег сказал, что «горняки» в лучшем случае займут третье место в своей группе. И не потому, что среди оппонентов топовые «Барселона» и «Порту». Просто уровень подготовки футболистов «Шахтера» не позволяет надеяться на большее.

- Во вчерашнем поединке с «Порту» вы заметили в донецкой команде какие-то тактические новинки, домашние заготовки?

- Я не собираюсь анализировать решения своего коллеги из «Шахтера». В конце концов, именно он отвечает за результат. Но ради справедливости следует сказать, что Патрик ван Леувен только в начале пути. Пока же нидерландскому специалисту можно лишь посочувствовать. Ведь наигрывался один состав, а потом пошли травмы, дисквалификации и все пришлось начинать сначала.

Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиги, а детская ошибка Сикана, приведшая ко второму пропущенному мячу, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что это не стоит делать учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем.

- Такие поединки, как с «Порту», свидетельствуют о том, чего ты на самом деле стоишь.

- Согласен. Приходится констатировать, что у «Шахтера» нынешнего образца нет «козырей», которые бы позволяли сопротивляться фаворитам группы – «Барселоне» и «Порту». За исключением разве что вратаря, остальные позиции вызывают беспокойство. Конечно, это все на фоне Лиги чемпионов, потому что в УПЛ этого исполнительского уровня еще хватает, чтобы быть на виду. Но всегда хочется большего.

- И все же, по вчерашней игре, что-то понравилось в действиях «горняков»?

- Какое-то размытое осталось впечатление. Фактически игра была сделана еще в первом тайме и это как раз тот случай, когда футболисты «Шахтера» осознавали, что им не под силу достичь перелома. Да, были 1-2 намека на голевые моменты, но этого явно мало, чтобы спастись от поражения. Вчера в Гамбурге футболисты «Порту» были в роли хозяев и в случае необходимости могли добавить и завершить дело разгромом.