Кевин Келси побил рекорд Тете

Счет голам «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24 открыл Кевин Келси, поразивший ворота «Порту» на 13-й минуте встречи. Быстрее забивали премьерный мяч горняков в групповом раунде только бразильцы Брандау в сезоне-2007/08 и Луис Адриану в ЛЧ-2011/12, причем также в поединке с «Порту».

Между тем Келси, забивший португальцам в 19 лет 54 дня, стал самым молодым бомбардиром оранжево-черных в основном турнире Лиги чемпионов. Прежнее достижение 3-летней давности, принадлежавшее бразильцу Тете, венесуэлец превзошел на 210 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ