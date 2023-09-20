Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин Келси побил рекорд Тете
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 12:04 | Обновлено 20 сентября 2023, 12:20
555
0

Кевин Келси побил рекорд Тете

19-летний венесуэлец стал самым молодым бомбардиром горняков в основном турнире Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 12:04 | Обновлено 20 сентября 2023, 12:20
555
0
Кевин Келси побил рекорд Тете
ФК Шахтер. Кевин Келси

Счет голам «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24 открыл Кевин Келси, поразивший ворота «Порту» на 13-й минуте встречи. Быстрее забивали премьерный мяч горняков в групповом раунде только бразильцы Брандау в сезоне-2007/08 и Луис Адриану в ЛЧ-2011/12, причем также в поединке с «Порту».

Между тем Келси, забивший португальцам в 19 лет 54 дня, стал самым молодым бомбардиром оранжево-черных в основном турнире Лиги чемпионов. Прежнее достижение 3-летней давности, принадлежавшее бразильцу Тете, венесуэлец превзошел на 210 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ

Сезон

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

2007/08

БРАНДАУ

Селтик (д)

6'

2:0

2011/12

ЛУИС АДРИАНУ

Порту (г)

12'

1:2

2023/24

Кевин КЕЛСИ

Порту (д)

13'

1:3

2017/18

ТАЙСОН

Наполи (д)

15'

2:1

2022/23

Марьян ШВЕД

Лейпциг (г)

16'

4:1

2008/09

ФЕРНАНДИНЬЮ

Базель (г)

25'

2:1

2018/19

ИСМАИЛИ

Хоффенхайм (д)

27'

2:2

2020/21

ТЕТЕ

Реал (г)

29'

3:2

2012/13

Генрих МХИТАРЯН

Норшеланн (д)

44'

2:0

По теме:
Эгиналду стал самым молодым бразильцем, выступавшим за Шахтер в еврокубках
Ван Леувен провалил еврокубковую премьеру с Шахтером»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
цифры и факты Шахтер Донецк Кевин Келси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
Футбол | 19 сентября 2023, 14:28 24
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»
СУРКИС про уход Лонвейка: «Уехал после первой пролетевшей над базой ракеты»

На легионеров рассчитывать не приходится

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Футбол | 20 сентября 2023, 00:35 9
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
Футбол | 20.09.2023, 07:33
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Футбол | 20.09.2023, 06:10
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 07:30 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем