Кевин Келси побил рекорд Тете
19-летний венесуэлец стал самым молодым бомбардиром горняков в основном турнире Лиги чемпионов
Счет голам «Шахтера» в Лиге чемпионов-2023/24 открыл Кевин Келси, поразивший ворота «Порту» на 13-й минуте встречи. Быстрее забивали премьерный мяч горняков в групповом раунде только бразильцы Брандау в сезоне-2007/08 и Луис Адриану в ЛЧ-2011/12, причем также в поединке с «Порту».
Между тем Келси, забивший португальцам в 19 лет 54 дня, стал самым молодым бомбардиром оранжево-черных в основном турнире Лиги чемпионов. Прежнее достижение 3-летней давности, принадлежавшее бразильцу Тете, венесуэлец превзошел на 210 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые первые голы «Шахтера» в групповых турнирах ЛЧ
|
Сезон
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
2007/08
|
БРАНДАУ
|
Селтик (д)
|
6'
|
2:0
|
2011/12
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Порту (г)
|
12'
|
1:2
|
2023/24
|
Кевин КЕЛСИ
|
Порту (д)
|
13'
|
1:3
|
2017/18
|
ТАЙСОН
|
Наполи (д)
|
15'
|
2:1
|
2022/23
|
Марьян ШВЕД
|
Лейпциг (г)
|
16'
|
4:1
|
2008/09
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Базель (г)
|
25'
|
2:1
|
2018/19
|
ИСМАИЛИ
|
Хоффенхайм (д)
|
27'
|
2:2
|
2020/21
|
ТЕТЕ
|
Реал (г)
|
29'
|
3:2
|
2012/13
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Норшеланн (д)
|
44'
|
2:0
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