Кевин КЕЛСИ: «Мы должны и дальше работать, чтобы улучшать свою игру»

Форвард донецкого «Шахтера» Кевин Келси поделился эмоциями от матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (1:3) и прокомментировал свой гол в ворота «драконов».

– Как все мы хорошо знаем, Лига чемпионов – это очень тяжелое соревнование. Конечно, рад за свой дебют в самом престижном клубном турнире Европы. К сожалению, сегодня не удалось победить, но впереди еще пять игр – нужно готовиться как можно лучше.

– Ты отличился дебютным забитым мячом. В чем заслуга этого гола?

– Я рад, что забил, но персонально недоволен, что потерял некоторые моменты, которые были важны для нашей команды. Тем не менее, как я говорил, нам нужно продолжать улучшать свой уровень. С Коноплей мы часто обсуждаем игровые ситуации, где я, например, говорю ему почаще отдавать мне верховые передачи.

– Если более подробно рассмотреть матч, каковы были ключевые проблемы в игре?

– На самом деле в этом соревновании нужно держать концентрацию на максимальном уровне, а также добавить немного в коммуникации. Быть внимательными к мелочам. Это то, чего нам не хватило. То есть, мы должны и дальше работать, чтобы улучшать свою игру.

Ранее сообщалось, что Кевин Келси стал самым юным голеадором «Шахтера» в Лиге чемпионов.