Лига чемпионов20 сентября 2023, 09:45 |
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Келси стал самым юным голеадором Шахтера в Лиге чемпионов
Нападающий из Венесуэлы вписал свое имя в историю «горняков»
20 сентября 2023, 09:45 |
209
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Венесуэльский футболист Кевин Келси стал самым молодым игроком в истории донецкого «Шахтера», который забивал голы в основном турнире Лиги чемпионов.
Во вторник, 19 сентября, Келси отметился голом в поединке 1-го тура чемпионского евротурнира против «Порту» (1:3). Кевин стал автором гола в возрасте 19 лет и 54 дней.
Для Кевина Келси матч против «Порту» стал дебютным поединком в Лиге чемпионов.
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