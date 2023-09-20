Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Келси стал самым юным голеадором Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 09:45 |
209
0

Келси стал самым юным голеадором Шахтера в Лиге чемпионов

Нападающий из Венесуэлы вписал свое имя в историю «горняков»

20 сентября 2023, 09:45 |
209
0
Келси стал самым юным голеадором Шахтера в Лиге чемпионов
ФК Шахтер Донецк. Кевин Келси

Венесуэльский футболист Кевин Келси стал самым молодым игроком в истории донецкого «Шахтера», который забивал голы в основном турнире Лиги чемпионов.

Во вторник, 19 сентября, Келси отметился голом в поединке 1-го тура чемпионского евротурнира против «Порту» (1:3). Кевин стал автором гола в возрасте 19 лет и 54 дней.

Для Кевина Келси матч против «Порту» стал дебютным поединком в Лиге чемпионов.

По теме:
Ярослав ХОМА: «В первом тайме в ворота Шахтера залетало все»
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
ТЕРЗИЧ: «Часто теряли мяч. В первом тайме нам не хватило смелости с ПСЖ»
Шахтер Донецк Лига чемпионов Кевин Келси Шахтер - Порту
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Футбол | 20 сентября 2023, 02:35 10
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал поражение от «Порту» в матче ЛЧ

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Футбол | 20.09.2023, 06:10
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Футбол | 20.09.2023, 00:35
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19.09.2023, 16:05
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 07:30 1
Волейбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 165
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем