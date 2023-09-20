Келси стал самым юным голеадором Шахтера в Лиге чемпионов

Венесуэльский футболист Кевин Келси стал самым молодым игроком в истории донецкого «Шахтера», который забивал голы в основном турнире Лиги чемпионов.

Во вторник, 19 сентября, Келси отметился голом в поединке 1-го тура чемпионского евротурнира против «Порту» (1:3). Кевин стал автором гола в возрасте 19 лет и 54 дней.

Для Кевина Келси матч против «Порту» стал дебютным поединком в Лиге чемпионов.