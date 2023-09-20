Клопп – про Гвардиолу: «Зачем его увольнять?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле. Также немецк рассказал, вдохновляют ли его тренеры, которые долго работают в одном клубе.

«Я никогда не думал, что стану одним из них (тех, кто работаетдолго в одном клубе. – Прим. Sport.ua), но это случилось. Я работал всего в трех клубах, у каждого была своя история, своя отправная точка. По какой-то причине я смог добиться этого, смог получить разрешение работать долгое время в одном месте. С Пепом таких вопросов не возникает – он побеждает постоянно, зачем его вообще увольнять?» – рассказал Клопп.

Юрген Клопп, как известно, возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Он с «красными» выигрывал АПЛ и побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Юрген Клопп рассказал о своих традициях.