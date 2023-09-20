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Англия
20 сентября 2023, 11:41 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:51
1276
0

Клопп – про Гвардиолу: «Зачем его увольнять?»

Немецкий специалист оценил коллегу из Испании

20 сентября 2023, 11:41 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:51
1276
0
Клопп – про Гвардиолу: «Зачем его увольнять?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп (слева) и Пеп Гвардиола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле. Также немецк рассказал, вдохновляют ли его тренеры, которые долго работают в одном клубе.

«Я никогда не думал, что стану одним из них (тех, кто работаетдолго в одном клубе. – Прим. Sport.ua), но это случилось. Я работал всего в трех клубах, у каждого была своя история, своя отправная точка. По какой-то причине я смог добиться этого, смог получить разрешение работать долгое время в одном месте. С Пепом таких вопросов не возникает – он побеждает постоянно, зачем его вообще увольнять?» – рассказал Клопп.

Юрген Клопп, как известно, возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Он с «красными» выигрывал АПЛ и побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Юрген Клопп рассказал о своих традициях.

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Юрген Клопп Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити
Источник Goal.com
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