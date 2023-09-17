КЛОПП: «Я пью пиво только после выездных побед»

Немецкий специалист Юрген Клопп пошутил о своей традиции, связанной с пивом.

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что пьет пиво только после побед на выезде.

«Намного лучше, я чувствую себя намного лучше, я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником! Так что сейчас, конечно, лучше.

Но мы все знаем, что сейчас все по-новому. Нельзя постоянно упоминать прошлый сезон, каким бы полезным он не был. Но мы больше не думаем о выездной серии, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я мыслил не так, как в прошлом сезоне. Мы должны работать лучше, мы должны создать что-то новое.

Сегодня я видел кое-какие плохие моменты, но также и много хорошего во втором тайме, так что я счастлив», – сказал Клопп.

В 5-м туре АПЛ «красные» обыграли «Вулверхэмптон» в гостях (3:1). В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» одержал всего 6 выездных побед в чемпионате.

