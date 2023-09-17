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  4. КЛОПП: «Я пью пиво только после выездных побед»
Англия
17 сентября 2023, 16:59 |
314
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КЛОПП: «Я пью пиво только после выездных побед»

Наставник «Ливерпуля» рассказал о своих традициях

17 сентября 2023, 16:59 |
314
0
КЛОПП: «Я пью пиво только после выездных побед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий специалист Юрген Клопп пошутил о своей традиции, связанной с пивом.

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, что пьет пиво только после побед на выезде.

«Намного лучше, я чувствую себя намного лучше, я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником! Так что сейчас, конечно, лучше.

Но мы все знаем, что сейчас все по-новому. Нельзя постоянно упоминать прошлый сезон, каким бы полезным он не был. Но мы больше не думаем о выездной серии, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я мыслил не так, как в прошлом сезоне. Мы должны работать лучше, мы должны создать что-то новое.

Сегодня я видел кое-какие плохие моменты, но также и много хорошего во втором тайме, так что я счастлив», – сказал Клопп.

В 5-м туре АПЛ «красные» обыграли «Вулверхэмптон» в гостях (3:1). В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» одержал всего 6 выездных побед в чемпионате.

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
Источник talkSPORT
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