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Украина. Первая лига
20 сентября 2023, 10:56 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:59
519
0

Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом

Тернопольская «Нива» объявила о прекращении сотрудничества с Василием Малыком

20 сентября 2023, 10:56 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:59
519
0
Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом
ФК Нива Тернополь. Василий Малык

После поражения от закарпатского «Хуста» (0:2) тернопольская «Нива» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды – Василием Малыком.

Отметим, что Малык возглавил команду в июне 2023 года, перед началом текущего сезона Первой лиги. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и еще 5 матчей проиграла.

В турнирной таблице Первой лиги (Группа А) «Нива» с десятью очками занимает четвертое место после 8 сыгранных туров.

Тренер уже попрощался с командой и болельщиками: «Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за конструктивную критику, футболистов за добросовестную работу, руководство за новый жизненный опыт. Желаю «Ниве» процветать, новых побед, а для нас всех – одной большой победы», – сказал Малык.

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Нива Тернополь Василий Малык отставка Первая лига Украины
Источник ФК Нива Тр
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