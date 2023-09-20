Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который пришел в команду летом
Тернопольская «Нива» объявила о прекращении сотрудничества с Василием Малыком
После поражения от закарпатского «Хуста» (0:2) тернопольская «Нива» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды – Василием Малыком.
Отметим, что Малык возглавил команду в июне 2023 года, перед началом текущего сезона Первой лиги. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала 4 победы, один раз сыграла вничью и еще 5 матчей проиграла.
В турнирной таблице Первой лиги (Группа А) «Нива» с десятью очками занимает четвертое место после 8 сыгранных туров.
Тренер уже попрощался с командой и болельщиками: «Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за конструктивную критику, футболистов за добросовестную работу, руководство за новый жизненный опыт. Желаю «Ниве» процветать, новых побед, а для нас всех – одной большой победы», – сказал Малык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге
Бывший игрок сборной Украины – о старте «горняков» в Лиге чемпионов