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20 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:30
1582
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника

Михал Пробеж возглавил польскую национальную команду

20 сентября 2023, 09:26 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:30
1582
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

50-летний польский специалист Михал Пробеж стал главным тренером сборной Польши.

Во главе «бело-красных» Пробеж сменил португальца Фернанду Сантуша, который, как известно, был уволен 13 сентября за неудовлетворительные результаты коллектива в отборе на Евро-2024.

Сборная Польши в своей квалификационной группе чемпионата Европы 2024 года занимает 4-е место, имея 6 очков после пяти матчей.

Фернанду Сантуш тренировал сборную Польши с января этого года после того, как был уволен из сборной Португалии по итогам ЧМ-2022. Во главе польской сборной специалист провел шесть матчей (три победы и три поражения).

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сборная Польши по футболу
Источник Польский футбольный союз
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