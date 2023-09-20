ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши получила нового наставника

50-летний польский специалист Михал Пробеж стал главным тренером сборной Польши.

Во главе «бело-красных» Пробеж сменил португальца Фернанду Сантуша, который, как известно, был уволен 13 сентября за неудовлетворительные результаты коллектива в отборе на Евро-2024.

Сборная Польши в своей квалификационной группе чемпионата Европы 2024 года занимает 4-е место, имея 6 очков после пяти матчей.

Фернанду Сантуш тренировал сборную Польши с января этого года после того, как был уволен из сборной Португалии по итогам ЧМ-2022. Во главе польской сборной специалист провел шесть матчей (три победы и три поражения).