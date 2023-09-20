Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов дал оценку игре команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

– Как оцените игру Дмитрия Ризныка? Это был его дебют в Лиге чемпионов.

– Я его поздравил: он очень хорошо сыграл, уверенно. Я очень рад за него. После столь тяжелой потери для него он показал, что он профессионал и что он полностью отдается игре. Поэтому я его поздравляю и очень доволен им.

– Как атмосфера на трибунах? Слышали ли вы поддержку болельщиков?

– Да, слышали. Понимаем, что большинство на стадионе – это местные жители. Но наш родной язык слышали, наши болельщики были тоже, спасибо им за это. Очень тёплая атмосфера.

– Чем удивил «Порту»?

– Ничем не удивил. Мы готовились, видели и знали, как они играют. Что-то невероятное они не сделали. Мы сами допустили три ошибки, которые привели к голам. Это Лига чемпионов. Здесь каждая ошибка важна, ведь это совсем второй уровень. Никто не будет прощать.

– Что главный тренер говорил в перерыве? Команда начала играть собраннее.

– Да, стали лучше играть. Кто-то нервничал в первом тайме, кому-то указали на ошибки. Немного больше где-то начали двигаться, где-то больше закрывали зоны. Появились реальные моменты. Могли рассчитывать на что-нибудь больше.

«Шахтер» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сыграет 4 октября в гостях с «Антверпеном», который стартовал с поражения 0:5 от «Барселоны».