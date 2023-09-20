ВАН ЛЕУВЕН: «Сикан допустил ошибку. Мы дали шанс ему исправиться»

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен проанализировал поражение от «Порту» (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

– Можете объяснить некоторые ваши решения о составе: прежде всего, почему оставили на скамье запасных Крыськива и Бондаренко?

– В последние недели нам пришлось принимать решения относительно футболистов, задействованных в национальных командах, и тех, кто принимал участие в каждой игре чемпионата. Мы стараемся сформировать команду, которая могла бы приложить максимальные усилия во время всех матчей в течение недели. Именно поэтому некоторые игроки выходили в старте во многих поединках, но не сейчас.

– Что вы можете сказать об игре Сикана и не думали ли заменить его после первого тайма?

– Думаю, Даниил начал хорошо, используя свою скорость. В случае со вторым голом он совершил ошибку, думая, что сможет выбить мяч и поменять фланг, но это было неправильное решение, которое привело к пропущенному голу. Я также думаю, что не было необходимости менять его в перерыве – должны дать ему шанс исправиться, чтобы увидеть, сможем ли мы еще как-нибудь воспользоваться его скоростью.

– Эта игра была дебютной для Мироши. Почему вы выбрали именно его?

– У нас более одиннадцати игроков, поэтому в определенные моменты мы принимаем разные решения.

– Команда ошибалась, пытаясь играть от своих ворот, особенно в начале. Было ли это решающим для окончательного результата или разница между соперниками оказалась больше, чем вы ожидали перед игрой?

– Считаю, что есть разница в качестве, опыте, но всегда есть возможность. Я не думаю, что если бы мы не ошибались, то не пропустили бы, но, думаю, мы больше оставались бы в игре. Мои футболисты могли бы чувствовать себя увереннее в таком случае. Мы пропустили первый гол, хорошо отреагировали и сравняли счет, но все же пропустили второй слишком быстро. Даже не успели насладиться результатом хорошей работы, чтобы возвратиться в игру. Это было досадно. Да, есть разница в качестве.

Видеообзор матча