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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:35
274
0

ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге

Смотрите фотогалерею поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:35
274
0
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Донецкий «Шахтер» проиграл в Гамбурге португальскому «Порту» (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме.

Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.

«Шахтер» во всех 7 еврокубковых встречах с «Порту» до сих пор не одержал ни одной победы (три ничьих при четырех поражениях).

ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту фото фотогалерея
Источник Sport.ua
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