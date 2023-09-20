Лига чемпионов20 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:35
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ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Смотрите фотогалерею поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 06:10 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:35
274
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19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
Донецкий «Шахтер» проиграл в Гамбурге португальскому «Порту» (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме.
Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.
«Шахтер» во всех 7 еврокубковых встречах с «Порту» до сих пор не одержал ни одной победы (три ничьих при четырех поражениях).
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
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