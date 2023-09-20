19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Донецкий «Шахтер» проиграл в Гамбурге португальскому «Порту» (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме.

Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.

«Шахтер» во всех 7 еврокубковых встречах с «Порту» до сих пор не одержал ни одной победы (три ничьих при четырех поражениях).

ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге