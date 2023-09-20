Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Донецкий «Шахтер» проиграл в Гамбурге португальскому «Порту» (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме. Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.

Лучшим игроком матча признан бразилец Галено, автор дубля. Он получил очень высокую оценку 9.4.

В составе «Шахтера» лучшие оценки (7.4) получили вратарь Дмитрий Ризнык и вингер Александр Зубков (по 7.4). Худшим назван Даниил Сикан (5.3), который допустил результативную ошибку.

«Шахтер» во всех 7 еврокубковых встречах с «Порту» до сих пор не одержал ни одной победы (три ничьих при четырех поражениях).

Оценки WhoScored за матч Шахтер – Порту – 1:3