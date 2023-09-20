Он сделал игру. Назван лучший игрок матча между Шахтером и Порту
Бразилец Галено стал автором дубля за первые 15 минут поединка ЛЧ
19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
Донецкий «Шахтер» проиграл в Гамбурге португальскому «Порту» (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме. Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.
Лучшим игроком матча признан бразилец Галено, автор дубля. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:
«Он продемонстрировал хорошую техническую оснащенность и точность передач, записав на свой счет два забитых мяча и голевой пас. Он регулярно угрожал воротам и, оставаясь с глазу на глаз с соперником, умело шел в обводку».
«Шахтер» во всех 7 еврокубковых очных встречах с «Порту» до сих пор не одержал ни одной победы (три ничьих при четырех поражениях).
📦 Special delivery for Galeno... #UCL pic.twitter.com/uon51g7jbN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023
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