ГОЧОЛЕЙШВИЛИ: «Порту прибавил в темпе, и к этому мы были не готовы»
Футболист «Шахтера» поделился своими эмоциями после поражения от «Порту»
Футболист «Шахтера» Гиорги Гочолейшвили поделился своими эмоциями после поражения от «Порту» (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:
«Не получилось провести игру так, как мы хотели. После первого тайма мы уже проигрывали 1:3, но во втором сыграли получше. Сделаем правильные выводы и подготовимся к следующим матчам.
Сказалась ли несыгранность? Не думаю, что это так. Пожалуй, это что-то другое. Мы все делаем, чтобы быть сыгранными и чувствовать друг друга на футбольном поле.
Ожидали ли, что «Порту» сыграет именно так? Да, мы готовились. Они сыграли еще быстрее, прибавили в темпе – к этому мы были не готовы.
Хотел бы поблагодарить каждого болельщика. Мы знаем, какая ситуация в Украине, что идет война, а они все равно приходят и поддерживают нас. Мы чувствовали себя как дома.
Что после игры сказал Патрик ван Леувен? У нас все впереди, еще много игр, поэтому нужно настраиваться дальше.
Как себя чувствую в «Шахтере»? Я себя очень хорошо чувствую. Моя адаптация прошла очень быстро. Это все благодаря ребятам. «Шахтер» – это семья, поэтому я хочу побеждать и завоевывать титулы именно с «Шахтером».
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