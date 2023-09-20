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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2023, 01:30
98
1

ГОЧОЛЕЙШВИЛИ: «Порту прибавил в темпе, и к этому мы были не готовы»

Футболист «Шахтера» поделился своими эмоциями после поражения от «Порту»

20 сентября 2023, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2023, 01:30
98
1
ГОЧОЛЕЙШВИЛИ: «Порту прибавил в темпе, и к этому мы были не готовы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист «Шахтера» Гиорги Гочолейшвили поделился своими эмоциями после поражения от «Порту» (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Не получилось провести игру так, как мы хотели. После первого тайма мы уже проигрывали 1:3, но во втором сыграли получше. Сделаем правильные выводы и подготовимся к следующим матчам.

Сказалась ли несыгранность? Не думаю, что это так. Пожалуй, это что-то другое. Мы все делаем, чтобы быть сыгранными и чувствовать друг друга на футбольном поле.

Ожидали ли, что «Порту» сыграет именно так? Да, мы готовились. Они сыграли еще быстрее, прибавили в темпе – к этому мы были не готовы.

Хотел бы поблагодарить каждого болельщика. Мы знаем, какая ситуация в Украине, что идет война, а они все равно приходят и поддерживают нас. Мы чувствовали себя как дома.

Что после игры сказал Патрик ван Леувен? У нас все впереди, еще много игр, поэтому нужно настраиваться дальше.

Как себя чувствую в «Шахтере»? Я себя очень хорошо чувствую. Моя адаптация прошла очень быстро. Это все благодаря ребятам. «Шахтер» – это семья, поэтому я хочу побеждать и завоевывать титулы именно с «Шахтером».

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Гиорги Гочолеишвили
Источник Трибуна
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Андрей Залищук
Ем...Порту додав у темпі, і ви до цього не були готові??? ти мля взагалі охрінів таке говорит, пацан, це Ліга Чемпіонів, а не УПЛ, тут так і грають, команди мають грати на високому рівні і швидкому темпі, щоб показувати результат, ви також мали додавати по ходу гри, а всрались конкретно з цим ушльопком Леувеном
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