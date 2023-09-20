РИЗНЫК: «Перемещения в обороне немного подвели. Разберем голы на теории»

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился своими эмоциями после поражения от «Порту» (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«ЛЧ – это всегда ответственные матчи. Для меня это был дебют, я очень рад дебютировать в турнире. Это турнир, в котором собрались все сильнейшие команды. Психологически команда была готова, но «Порту» нам указал на наши слабые места. Нужно через работу это решать.

Перемещения в обороне немного подвели, но в целом игра была практически равной. Я не считаю, что мы где-то очень уступали. Просто «Порту» использовал свои моменты, поэтому такой счет.

Чья вина в пропущенных голах? Нужно разбирать. Всей команды. Нельзя сказать, что защитники или хавбеки. Вся команда забивает, вся команда пропускает. Разберем голы на теории и будем двигаться дальше.

Несыгранность этого состава? Конечно, когда много новых игроков соединяются в таких матчах, то есть маленькие нюансы. Но футбольное поле нас сближает, вместе мы закаляемся.

В перерыве матча мы побеседовали и решили, как будем играть во втором тайме. Спокойно побеседовали, никто не кричал. После матча грустно, что мы проиграли. Но это только первая игра. Рассмотрим ошибки и будем двигаться дальше. Спасибо за поддержку, было очень атмосферно. Пришло много болельщиков.

Как играть после потери в семье [брат Ризныка погиб на войне]? Было очень тяжело как для меня, так и для родителей. Хорошо, что сейчас такой момент, что мне нельзя психологически проседать. На носу была ЛЧ, поэтому я психологически перенастроился и погрузился в футбол. А родителям нужно время, чтобы все это осознать и жить дальше».