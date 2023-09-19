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  4. Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:18 |
749
0

Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»

Вратарь «Бенфики» готовится к старту в Лиге чемпионов

19 сентября 2023, 23:18 |
749
0
Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

В субботу, 16 сентября Анатолий Трубин дебютировал за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1). Однако 22-летний вратарь сборной Украины у себя в сториз в Инстаграме заявил, что уже готовится к стартовому матчу Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (20 сентября, 22:00):

«Нет времени долго наслаждаться дебютом. Мы уже готовимся к следующей игре», – написал Трубин.

Ранее главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт заявил, что Трубин будет основным вратарем команды в нынешнем сезоне.

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Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург
Источник Instagram
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