Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»

В субботу, 16 сентября Анатолий Трубин дебютировал за «Бенфику» в матче чемпионата Португалии против «Визелы» (победа 2:1). Однако 22-летний вратарь сборной Украины у себя в сториз в Инстаграме заявил, что уже готовится к стартовому матчу Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (20 сентября, 22:00):

«Нет времени долго наслаждаться дебютом. Мы уже готовимся к следующей игре», – написал Трубин.

Ранее главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт заявил, что Трубин будет основным вратарем команды в нынешнем сезоне.