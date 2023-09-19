Тренер Бенфики: «Трубин – первый выбор в воротах»

Завтра, 20 сентября «Бенфика» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против «РБ Зальцбург». Главный тренер «Орлов» Рогер Шмидт заявил, что Анатолий Трубин выйдет в основе команды на матч:

«Я дал Самуэлю Соарешу возможность показать свой уровень, а Трубину привыкнуть к «Бенфике», адаптироваться к новым партнерам по команде.

Анатолий провел хорошую игру в субботу (победа 2:1 над «Визелой», – прим.). У него было мало работы, но это судьба голкипера «Бенфики». Сыграть 90 минут – хорошо для него. Он будет играть, он первый выбор в воротах. Я ему доверяю, и он готов».