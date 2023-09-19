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  4. Тренер Бенфики: «Трубин – первый выбор в воротах»
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 19:15 |
1068
0

Тренер Бенфики: «Трубин – первый выбор в воротах»

Украинец будет основным вратарем «Орлов»

19 сентября 2023, 19:15 |
1068
0
Тренер Бенфики: «Трубин – первый выбор в воротах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Завтра, 20 сентября «Бенфика» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов домашним матчем против «РБ Зальцбург». Главный тренер «Орлов» Рогер Шмидт заявил, что Анатолий Трубин выйдет в основе команды на матч:

«Я дал Самуэлю Соарешу возможность показать свой уровень, а Трубину привыкнуть к «Бенфике», адаптироваться к новым партнерам по команде.

Анатолий провел хорошую игру в субботу (победа 2:1 над «Визелой», – прим.). У него было мало работы, но это судьба голкипера «Бенфики». Сыграть 90 минут – хорошо для него. Он будет играть, он первый выбор в воротах. Я ему доверяю, и он готов».

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Рогер Шмидт Бенфика Анатолий Трубин Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург
Источник Record.pt
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