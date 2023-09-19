Милан нанес рекордное количество ударов в створ ворот Ньюкасла

Сегодня «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома не сумел обыграть «Ньюкасл» – ничья 0:0. Команда Стефано Пиоли обладала огромным игровым преимуществом, которое вылилось в 25 ударов в сторону ворот.

8 из этих 25 ударов были в створ ворот. При чем 6 ударов в створ ворот «Милан» нанес в первые 20 минут матча, 7 – до конца первого тайма.

По первому показателю это рекорд «Милана» в Лиге чемпионов за то время, что Opta ведет данную статистику. В целом лишь 5 команд в истории Лиги чемпионов наносили за первый тайм 7 ударов в створ ворот, не сумев при этом забить ни одного гола.