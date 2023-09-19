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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:34 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:18
1229
0

Милан нанес рекордное количество ударов в створ ворот Ньюкасла

6 ударов за стартовые 20 минут

19 сентября 2023, 22:34 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:18
1229
0
Милан нанес рекордное количество ударов в створ ворот Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома не сумел обыграть «Ньюкасл» – ничья 0:0. Команда Стефано Пиоли обладала огромным игровым преимуществом, которое вылилось в 25 ударов в сторону ворот.

8 из этих 25 ударов были в створ ворот. При чем 6 ударов в створ ворот «Милан» нанес в первые 20 минут матча, 7 – до конца первого тайма.

По первому показателю это рекорд «Милана» в Лиге чемпионов за то время, что Opta ведет данную статистику. В целом лишь 5 команд в истории Лиги чемпионов наносили за первый тайм 7 ударов в створ ворот, не сумев при этом забить ни одного гола.

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Милан Ньюкасл Милан - Ньюкасл Лига чемпионов статистика
Источник Opta
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