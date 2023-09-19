Симоне ИНДЗАГИ: «Я хотел избежать Ньюкасла и Реал Сосьедада»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от выездного матча первого тура Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (20 сентября, 22:00):

«Я хотел избежать «Реал Сосьедада» и «Ньюкасла» из четвертой корзины, но мы будем играть, как в прошлом году, зная, что будет трудно повторить то, что мы сделали, но мы хотим попробовать еще раз.

Травма Чалханоглу? Нам будет его не хватать, как, например, и Куадрадо. У меня есть много игроков в распоряжении, на эту роль у нас есть Асллани, который является важным игроком, очень востребованным, но мы решили оставить его у нас. Мы очень верим в него.

Дерби с «Миланом»? Мы проанализировали матч, увидели, что мы сделали хорошо, а что могли бы сделать лучше, как и во всех других матчах. Мы знаем, что это был отличный вечер для всех нас, но это уже прошлое. Теперь важен завтрашний матч. Это будет напряженный матч, очень сложное испытание для нас.

«Реал Сосьедад»? Это очень организованная команда, с тренером, который работает здесь уже много лет, со многими игроками, которые остались. Это организованная команда, что мы видели во всех этих матчах, в прошлом году они играли с другой расстановкой, с Давидом Сильвой под двумя нападающими.

Теперь они изменились, и мы их очень уважаем. Мы увидели игроков очень высокого уровня, мы знаем, что нам придется сыграть тяжелый матч».