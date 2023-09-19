Алексей БЕЛИК: «Такого результата мы, наверное, не ожидали, но это футбол»

Главный тренер «Шахтера» U19 Алексей Белик подвел итоги матча Юношеской Лиги УЕФА с «Порту» U19 (1:4).

«Такого результата мы наверняка не ожидали, но это футбол. У нас есть еще пять матчей, и хоть мы сегодня проиграли, однако не прекратим бороться и уже в следующей игре попытаемся показать реакцию. Если говорить о самой игре, то, конечно, соперник был лучшим во многих компонентах, а мы на первых минутах немного боялись играть в футбол. Это в принципе нормальная ситуация, потому что многие ребята, которые сегодня вышли на поле, дебютировали в Юношеской лиге УЕФА.

Одно дело – играть в чемпионате Украины, совсем другое – на уровне Лиги чемпионов. Поэтому я сказал ребятам после матча, что ничего ужасного для нас не произошло, это поражение только один шаг к их успеху. Мы все еще можем поправить.

Мы наделали кучу ошибок, но когда между матчами такой небольшой промежуток времени, то я всегда стараюсь концентрировать внимание команды на наших удачных действиях. И этот случай не станет исключением. Буду повторять ребятам, что они умеют играть в качественный футбол, что они умеют все на футбольном поле, все только в их головах и что один успешный момент с нашим забитым мячом может всегда перевернуть ситуацию в нашу пользу», – сказал Белик.

Следующий матч в Юношеской Лиге УЕФА донецкий клуб сыграет с «Антверпеном» U19, матч состоится 4 октября и начнется в 13:00.